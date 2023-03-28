Березень, 28 в 13:32

У понеділок, 27 березня, у Маріуполі підірвали авто так званого начальника поліції Михайла Москвіна.

Саме він є відповідальним за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення в окупованому місті.

Після підриву автівки Москвін перебуває у лікарні №2 у тяжкому стані. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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– Цей злодій відповідальний за створення та функціонування фільтраційних таборів навколо Маріуполя. За його наказами тисячі мирних маріупольців опинилися за ґратами. Але покарання знайде кожного ворога. Зараз Москвін у лікарні у тяжкому стані. Яким би не був прогноз лікарів, але його доля вже вирішена, – наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що вчора зранку у Приморському районі Маріуполя пролунав потужний вибух.

Російські ЗМІ повідомили, що вибухнув автомобіль Михайла Москвіна, але в нього нібито лише контузія.