Біля Маріуполя виселяють село, щоб заселити туди окупантів – Андрющенко
На захід від окупованого Маріуполя розташоване село Лісне, яке загарбники вибрали для розміщення своїх військ.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, село розташоване в лісі, поруч селище Нікольське, де також розміщені російські військові.
Людей із будинків у Лісному виселяють за сприяння місцевої колаборантки Наталії Мухи, розповів Андрющенко.
– Буквально на вулицю з “націоналізацією” будинків. Формально вигаданий привід – відсутність підтвердження права власності та особи. Тому що відсутні домові книги згоріли у конторі лісгоспу в Маріуполі, – наголосив радник мера.
За його словами, залишилось сім родин, з тих, хто давно живе у селі. Здебільшого це пенсіонери. Є декілька родин, що переїхали у село з Маріуполя.
Фото: ГУР МО