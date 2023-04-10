Квітень, 10 в 9:11

На захід від окупованого Маріуполя розташоване село Лісне, яке загарбники вибрали для розміщення своїх військ.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, село розташоване в лісі, поруч селище Нікольське, де також розміщені російські військові.

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Людей із будинків у Лісному виселяють за сприяння місцевої колаборантки Наталії Мухи, розповів Андрющенко.

– Буквально на вулицю з “націоналізацією” будинків. Формально вигаданий привід – відсутність підтвердження права власності та особи. Тому що відсутні домові книги згоріли у конторі лісгоспу в Маріуполі, – наголосив радник мера.

За його словами, залишилось сім родин, з тих, хто давно живе у селі. Здебільшого це пенсіонери. Є декілька родин, що переїхали у село з Маріуполя.

Фото: ГУР МО