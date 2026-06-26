Вночі ворог атакував Полтавську область — вибухи пролунали у Кременчуцькій громаді.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Нічна атака на Кременчук 26 червня

За його словами, вночі росіяни атакували Кременчуцький район. Зафіксовано влучання ракет та дронів по промислових обʼєктах. Унаслідок атаки частково зникла електрика.

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Інформація щодо постраждалих не надходила.

За інформацією АТ Полтаваобленерго, електропостачання споживачам відновлено.

20 червня пролунали вибухи у Полтаві. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед яких є діти.

Нагадаємо, 14 травня Росія атакувала Кременчук. Пошкоджень зазнало технологічне обладнання одного з промислових підприємств Кременчуцького району. Також руйнування зафіксували на території автотранспортного підприємства — там побило траспорт та склади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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