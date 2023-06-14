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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У МЗС спростували інформацію про проблеми із виготовленням закордонних паспортів

МЗС України
Фото: Depositphotos

У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про нібито проблеми із виготовленням закордонних паспортів.

Про це повідомив речник МЗС на своїй сторінці у Facebook.

– Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом Україна. Ця інформація не відповідає дійсності, – написав він. 

Речник зазначив, що 8 червня МЗС і поліграфкомбінат Україна уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Вже 9 червня на замовлення МЗС було надруковано й відвантажено першу партію в 41 тис. паспортів. 

– Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах. Українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті: passport.mfa.gov.ua, – наголосив Ніколенко. 

Українські посольства та консульства продовжують оформлювати й видавати паспорти у штатному режимі.

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Закордонний паспорт, МЗС, МЗС України, Паспорт
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