У МЗС спростували інформацію про проблеми із виготовленням закордонних паспортів
У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про нібито проблеми із виготовленням закордонних паспортів.
Про це повідомив речник МЗС на своїй сторінці у Facebook.
– Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору із поліграфкомбінатом Україна. Ця інформація не відповідає дійсності, – написав він.
Речник зазначив, що 8 червня МЗС і поліграфкомбінат Україна уклали новий договір на виготовлення 115 тис. паспортів громадянина України для виїзду за кордон.
Вже 9 червня на замовлення МЗС було надруковано й відвантажено першу партію в 41 тис. паспортів.
– Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах. Українці, які перебувають за кордоном, можуть перевірити статус виготовлення свого паспорта на сайті: passport.mfa.gov.ua, – наголосив Ніколенко.
Українські посольства та консульства продовжують оформлювати й видавати паспорти у штатному режимі.
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