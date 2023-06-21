На Запорізькому напрямку збили ударний вертоліт Мі-24 окупантів – Генштаб
На Запорізькому напрямку українські військові збили ударний вертоліт Мі-24, який використовували російські окупанти для завдання ударів по території України.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України сьогодні, 21 червня.
– Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24. Вистоїмо і переможемо, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Мі-24 – це радянський ударний гелікоптер, який призначений для підтримки піхоти. В армії його ще називають крокодилом. Наразі він перебуває на озброєнні низки країн, серед яких є Україна.
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