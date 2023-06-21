Енергетики за годину після аварії повернули світло в Києві та області

21 червня Укренерго за годину після системної аварії в системі відновили живлення для всіх споживачів Києва та області.

Оновлено об 11:45. В області всі обмеження скасували об 11:20, у столиці – об 11:40.

Нагадаємо, що через системну аварію в енергосистемі о пів на одинадцяту 21 червня в Києві без електропостачання залишились 100 тис. споживачів в частині Шевченківського, Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Подольського районів.

Після цього в цих районах знизився тиск водопостачання через аварійне відключення електроенергії в столиці.

У Київводоканалі обіцяють, що тиск поступово відновлюватиметься після завершення ремонту на електромережах.

Також через відсутність напруги контактної мережі сталась затримка в русі тролейбусів №5, 7, 6, 18, 24, 26, 35, 39, 41 на станції метро Святошин, проспектах Берестейський, Свободи та Правди.

Екстрені відключення за розпорядженням НЕК Укренерго було застосовано й у Бучанському районі Київської області.

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