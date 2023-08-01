Що таке блекаут та чи загрожує він українцям

Через масштабні обстріли української інфраструктури восени 2022 року, вся Україна переживала блекаут. Внаслідок обстрілів було серйозно пошкоджено близько 40% електричної інфраструктури.

Українці пів року жили з постійними відключеннями світла, що дуже впливало на роботу, навчання й життя в цілому. Наразі ситуація зі світлом стабілізувалась, відключення трапляються вкрай рідно та тривають не більше двох годин.

Що таке блекаут, за яких умов він може настати та чи будуть вимикати світло взимку 2023 року – дізнавалися Факти ICTV.

Блекаут: що це означає

Блекаут (Вlackout) – запозичений з англійської мови термін, який служить для визначення ситуації, за якої повністю припиняється подача електроенергії.

Як правило, цей термін застосовується лише до масштабних інцидентів, коли відключення світла зачіпає великі житлові зони, і подачу енергії не вдається відновити від кількох годин до декількох тижнів.

Насправді, термін blackout багатозначний, його застосовують у багатьох сферах життя. Наприклад, блекаут штори. У даному випадку блекаут – це спеціальний матеріал, що блокує сонячне світло.

А от алкогольний блекуат означає провали в пам’яті, коли мозок не запам’ятовує події, що відбуваються, коли людина під впливом алкоголю.

У нашому випадку блекаут електроенергії означає ситуацію, коли в результаті влучання ворожої ракети в обʼєкт електричної інфраструктури пропадає електрика.

Якщо перекладати з англійської, то blackout буквально це чорний (black) – назовні (out), або затемнення.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону теж пояснив українцям значення терміну блекаут.

– Блекаут – це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об’єктів генерації до точок споживання. Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від’єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла, – зазначив Сахарук.

Крім того, взимку 2022 року українцям повідомляли, що можливий суцільний блекаут (коли світла може не бути кілька днів поспіль). Проте Сахарук зазначав, що повний блекаут може статися лише тоді, коли автоматика без попередження вимикатиме систему через критичне перевантаження й критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію.

Світові блекаути

Одна з найбільш відомих подій, повʼязаних з відключенням електрики, сталася 13 липня 1977 року у Нью-Йорку. Тоді блискавка влучила у лінію елекропередачі.

Внаслідок цього майже 9 млн жителів міста залишилися без світла на 25 годин. У народі цю подію охрестили Ніч Страху в Нью-Йорку.

Крім того, відсутність освітлення призвела до масштабної хвилі насильства і мародерства. Саме через той спалах злочинності цей блекаут і назвали Ніч Страху, а жителі Нью-Йорка надовго запам’ятали цю подію.

14 серпня 2003 року відбувся грандіозний збій електропостачання у США та Канаді. Близько 10 млн осіб у Канаді та 40 млн у США залишилися без світла.

Однак більшість життєво важливих служб продовжували працювати. Як виявилось, причиною великого блекауту стали дерева під лініями електропередачі, дуже високе споживання електроенергії, через що сталося замикання та спрацював захист.

Ще один блекаут тривав з 20 листопада до 8 грудня 2015 року у Криму. Це відключення спричинив підрив опор лінії електропередачі, якими і подавали електрику з материкової частини України на півострів.

Відключення світла в Україні

Російські окупанти поставили собі за мету взимку 2022 року залишити українців без світла і тепла, тому обирали для своїх атак електростанції та ТЕЦ.

Через пошкоджене обладнання в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання. Тоді президент Володимир Зеленський неодноразово закликав українців економити електрику в пікові години навантаження (з 07:00 до 12:00 та з 17:00 до 23:00).

Що ж стосується відключень світла взимку 2023-2024, то фахівці запевняють, що росіяни знову можуть обстрілювати обʼєкти інфраструктури. А це може призвести до нових блекаутів.

Крім того, перебої в електропостачанні можуть відбуватися через дефіцит потужностей. Річ у тім, що зима 2023 почнеться для українців гірше, ніж минулого року. Свій останній ОЗП ми закінчили, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. А цього взимку 2022 року не було.

Саме через відсутність резерву генеруючих потужностей на українців може чекати складна зима.

Тому українцям потрібно готуватися до найгірших сценаріїв. Варто купити усі необхідні речі для блекауту: ліхтарики, свічки, сірники, запальнички, їжу з тривалим терміном зберігання, джерела безперебійного живлення (акумулятори чи генератори) тощо.

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