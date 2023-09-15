Яка мінімальна пенсія в Україні 2023: сума після індексації

В Україні у березні 2023 року відбулася індексація пенсій. Тому змінилися доплати до мінімальних розмірів виплат пенсіонерам. Розмір залежить від стажу, віку, статусу, чи працює пенсіонер тощо. Збільшення пенсій відбулося шляхом індексації основного розміру виплати без будь-яких доплат. Більше тепер отримують як пенсіонери, що працюють, так і непрацюючі пенсіонери. Яка мінімальна пенсія в Україні 2023 – читайте в матеріалі.

Мінімальна пенсія в Україні 2023: суми виплат

Мінімальні пенсії у 2023 році встановлено у таких розмірах:

основний розмір пенсії не менше 3120 грн – для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, не працюють та мають повний страховий стаж 30 або 35 років;

загальний розмір пенсії не менше 3120 грн – для осіб, яким вже виповнилося 80 років та мають страховий стаж від 20 до 25 років;

не менше 3000 грн – особам віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж від 30 до 35 років;

мінімально 3000 грн – для пенсіонерів віком від 75 до 80 років, із набутим стажем від 20 до 25 років;

не менше 2760 грн – працюючим пенсіонерам віком до 70 років, які мають страховий стаж від 30 до 35 років та особам з інвалідністю І групи.

Яка мінімальна пенсія в Україні 2023

Мінімальна пенсійна виплата непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу – 2520 грн. Також з весни цього року щомісячно виплачують компенсації пенсіонерам наступних вікових категорій, за умови, що розмір їх пенсій не досягає 10 340 грн:

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570 грн – пенсіонерам старше 80 років;

456 грн – особам віком від 75 до 80 років;

300 грн – віком від 70 до 75 років.

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