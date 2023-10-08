Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Спав на підлозі, прикутий ланцюгом до труби: на Вінниччині мати катувала сина
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Заморозки до -5 градусів: на Україну насувається похолодання

Перші заморозки
Фото: Pixabay

У найближчі дні в Україні похолодає. Зокрема, у понеділок, 9 жовтня, вночі очікується +1 +6, на поверхні ґрунту, а в Карпатах і в повітрі, заморозки від 0 до -5 градусів, попереджають синоптики Укргідрометцентру.

Денна температура – в середньому +6 +11, а на півдні – до +16.

Також вночі 9 жовтня на крайньому півдні, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті, можливий невеликий дощ, у Карпатах – із мокрим снігом. На решті територій – без опадів.

Зараз дивляться

Пориви вітру, окрім західних областей, можуть сягати 15-20 м/с.

Погода у Києві та області на 9 жовтня

У столиці та області у понеділок мінлива хмарність, без опадів, проте дошкулятиме поривчастий вітер до 15-20 м/с.

У Києві вночі +4 +6, а вдень +8 +10.

По області вночі +1 +6, а на поверхні ґрунту заморозки 0 -5, вдень +6 +11.

Читайте також
На 1-1,5 градуса вище за норму: синоптики дали прогноз на жовтень
Погода у жовтні 2023

Джерело: Укргідрометцентр
Мороз, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вересень 2023 став найспекотнішим у світі
Погода на вересень 2023
Погода восени та взимку сповільнить, але не зупинить контрнаступ ЗСУ – ISW
Заморозки до -5 градусів: на Україну насувається похолодання
На 1-1,5 градуса вище за норму: синоптики дали прогноз на жовтень
Погода у жовтні 2023
Похолодання та можливі дощі: якою буде погода на вихідні
дощ
Зима не стане на заваді: Тарнавський про вплив погоди на контрнаступ ЗСУ
Бої на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Заморозки до -5 градусів: на Україну насувається похолодання
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Заморозки до -5 градусів: на Україну насувається похолодання
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Заморозки до -5 градусів: на Україну насувається похолодання
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Заморозки до -5 градусів: на Україну насувається похолодання
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь