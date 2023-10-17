Допомога від Естонії 2023: розмір та як отримати

Естонська рада у справах біженців впродовж трьох місяців буде надавати грошову допомогу у розмірі 3 600 грн на місяць українцям, які проживають на одній із шести прифронтових областей. Інформація про це з’явилася на сайті організації. Допомога від Естонії 2023: що відомо та як отримати – читайте в матеріалі.

Допомога від Естонії 2023: хто може отримати

Програмою можуть скористатися жителі шести областей:

Запорізької;

Донецької;

Луганської;

Харківської;

Херсонської;

Миколаївської.

Рішення про надання допомоги буде прийматися на підставі інформації, яку ви надасте про себе у телефонній розмові з командою Естонської ради у справах біженців або шляхом подання онлайн-запиту. Передусім, ви повинні відповідати соціально-економічним критеріям і критеріям вразливості.

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Як подати заявку на виплати від Естонії 2023

Найпростіший спосіб – для тих, хто перебуває на контрольованих територіях. Треба подзвонити з понеділка по середу з 09:00 до 12:00 за телефоном 067 105 28 03.

Під час дзвінка натисніть кнопку, що відповідатиме області, в якій ви проживаєте:

1 – Харківська, Донецька;

2 – Запорізька, Луганська;

3 – Херсонська, Миколаївська.

Якщо звернення буде попередньо схвалено, номер телефону додадуть до бази даних. Тоді можна буде заповнити онлайн-форму. Вас можуть попросити надати додаткову інформацію на електронну пошту. На сторінці сайту можна буде відстежити статус заявки.

Після остаточного підтвердження на банківський рахунок прийде платіж.

Другий спосіб підходить для жителів тимчасово окупованих територій – потрібно подати запит на сайті. Результати вам надішлють на електронну пошту.

Як отримати допомогу від Естонії 2023

На сайті організації вже є точний алгоритм заповнення анкети на виплати. Важливо, що якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

Якщо стосовно вашої заяви було ухвалено позитивне остаточне рішення, розмір допомоги становитиме 3600 грн на місяць для однієї особи протягом трьох місяців.

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