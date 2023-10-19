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Суспільство
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Грошова допомога від $1KProject: як українцям отримати $1 тис.

Грошова допомога від $1KProject: як українцям отримати $1 тис.
Фото: Depositphotos

Через повномасштабну війну в Україні безліч людей потребують додаткової грошової допомоги. Саме тому благодійний проєкт $1KProject надає фінансову допомогу українським родинам, які зазнали втрат через війну, яку Росія розв’язала проти України.

Що передбачає ця допомога та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке проєкт $1KProject

Це проєкт американського підприємця українського походження Алекса Іскольда. Проєкт має на меті об’єднати спонсорів, які готові допомогти українцям.

Зараз дивляться

Вперше $1KProject був запущений ще у 2020 році як програма допомоги сім’ям, що постраждали від пандемії Covid-19. Тоді вдалося зібрати понад $3 млн. Тобто понад 3 тис. сімей отримали фінансову допомогу.

Іскольд — партнер українського венчурного фонду TAVentures. Коли 24 лютого РФ розпочала повномасштабну війну проти України, в TAVentures запропонували Іскольду створити аналогічний до американського проєкт для допомоги українським родинам. 1k Project запустили вже 25 лютого 2022 року.

Українці можуть отримати одноразову фінансову підтримку у розмірі $1 тис. Фактично її виплачують родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.

– Проєкт $1K для України – це некомерційний колектив, який зосереджений на прямих зв’язках спонсорів у США та в усьому світі для допомоги українським сім’ям, які постраждали від безглуздої та нелюдської війни. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити заявку. Якщо ми зможемо знайти для вас спонсора, ви отримаєте гроші безпосередньо на свою банківську картку в гривнях, – йдеться на сайті проєкту.

Як отримати допомогу

Фінансову допомогу можуть отримати як ВПО, так і ті, хто виїхав за кордон. Під час опрацювання заявок пріоритет надають мамам з дітьми та бабусям.

Чоловікам здебільшого відмовлятимуть. Для отримання фінансової допомоги від 1k Project потрібно заповнити заявку:

  • перейдіть на сайт проєкту $1K;
  • підпишіть на соціальні мережі $1K;
  • заповніть коротку форму – вкажіть електронну адресу, номер телефону, ПІБ, дату народження, місто, адресу тощо;
  • також вам необхідно буде завантажити фото – це обов’язкова умова;
  • вкажіть номер своєї банківської картки;
  • додайте посилання на ваші соціальні мережі. Важливо, що спонсори не зможуть розглянути вашу заявку, якщо ви не надішлете соцмережі;
  • натисніть Подати.

Готово! Ваша заявка подана, тепер необхідно почекати, доки ваші дані будуть опрацьовувати. Важливо, що двічі подавати одну й ту ж саму форму не можна.

Після цього команда $1K зв’язує конкретного спонсора з родиною. Кошти надсилаються через платіжну систему Wise. Якщо бракує якоїсь інформації в заявці, волонтери $1KProject зв’яжуться з вами для уточнення.

До речі, важливою умовою є підписка на сторінки $1KProject у Facebook або Instagram, щоб представники проєкту змогли поспілкуватися з вами та підтвердити вашу особу.

Після ухвалення фінансування саме вашій родині, ви отримаєте відповідне сповіщення. На сайті $1KProject зазначають, якщо вам буде виділено допомогу, кошти будуть надіслані протягом 1 год. Проте іноді необхідно декілька днів для надходження коштів на рахунок.

Як стати спонсором $1KProject

Крім отримання коштів, до проекту можна долучитися, як спонсор. Для цього залиште заявку за посиланням. В ній вам потрібно вказати ПІБ, номер телефону, електронну пошту та кількість сімей, які ви хочете спонсорувати. 

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Війна в Україні, Гроші, Українці, фінанси
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