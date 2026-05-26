Запаси збагаченого урану Ірану будуть або передані Сполученим Штатам для знищення, або ліквідовані безпосередньо на місці під міжнародним контролем.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, США розглядають кілька варіантів щодо подальшої долі запасів іранського збагаченого урану.

Американський президент заявив, що матеріал можуть передати Сполученим Штатам для транспортування та знищення. Водночас більш бажаним варіантом є ліквідація урану безпосередньо на території Ірану або в іншому узгодженому місці.

— Збагачений уран (ядерний пил!) буде або негайно передано США для доставлення на батьківщину і знищення, або, що краще, спільно і в координації з Ісламською Республікою Іран знищено на місці або в іншому прийнятному місці, — написав Трамп.

Президент США також наголосив, що процес має відбуватися під наглядом відповідних органів з атомної енергетики.

Раніше Reuters повідомило, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заборонив вивозити за межі країни запаси збагаченого урану.

За даними агентства, Тегеран вважає, що передання урану за кордон зробить країну більш вразливою до можливих ударів США та Ізраїлю.

Водночас Дональд Трамп уже заявляв, що Вашингтон не дозволить Ірану зберігати високозбагачений уран, який може бути використаний для створення ядерної зброї.

