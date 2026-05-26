Уночі та зранку 26 травня російські війська продовжили атаки на Україну, застосовуючи ударні безпілотники та ракети. Під ударами опинилися Одещина, Полтавщина, Миколаївщина та Дніпропетровщина.

Також стало відомо про третю жертву унаслідок атаки на Київ 24 травня.

Паралельно українські військові завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по пункту управління росіян на тимчасово окупованій Луганщині, а в Росії намагаються стимулювати набір контрактників новими кредитними пільгами.

Атака на Одесу

Уночі проти 26 травня російські війська атакували Одесу ракетами та ударними безпілотниками.

Унаслідок ударів пошкоджено фасад та вікна одного з інфраструктурних об’єктів. Вибуховою хвилею також понівечило школу та житлові будинки — у навчальному закладі вибито 47 вікон, ще 50 вікон пошкоджені у п’яти багатоповерхівках.

Для ліквідації наслідків у школі залучили спецтехніку. Комунальники та екстрені служби продовжують відновлювальні роботи.

Відомо про одного загиблого чоловіка. Медики боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Ще щонайменше троє людей постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Остаточні масштаби руйнувань та наслідки атаки уточнюються.

Атака на Полтавський район

Уночі російський безпілотник влучив по території приватного домоволодіння в Полтавському районі.

Унаслідок удару житловий будинок, де проживала літня жінка, був практично зруйнований.

Рятувальники деблокували постраждалу з-під завалів та передали медикам. Їй надають необхідну допомогу.

Після влучання виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи та фіксація наслідків удару.

Вибухи в Миколаєві

Зранку 26 травня пролунали вибухи в Миколаєві під час повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

Після серії вибухів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області тривала бойова робота.

Станом на ранок постраждалих не зафіксовано. Водночас через падіння уламків пошкоджено стіни приватного будинку.

Крім того, напередодні російські війська атакували FPV-дроном Куцурубську громаду Миколаївського району. Там також минулося без жертв.

Удари по Дніпропетровщині

Протягом доби російські війська близько десяти разів атакували райони Дніпропетровської області.

Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Томаківська громади.

Унаслідок обстрілів пошкоджені підприємство, приватні будинки, господарська споруда та автомобіль.

У Верхівцевому Кам’янського району понівечена інфраструктура.

Також росіяни били по Українській та Петропавлівській громадах Синельниківського району.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Зросла кількість жертв атаки на Київ 24 травня

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ 24 травня зросла до трьох людей.

Під час аварійно-рятувальних робіт у Шевченківському районі рятувальники та правоохоронці виявили фрагменти тіла людини.

За попередніми даними, вони можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку, яка після удару вважалася безвісти зниклою.

Для остаточної ідентифікації призначать ДНК-експертизу.

Таким чином, кількість жертв російського ракетно-дронового удару по столиці зросла до трьох осіб.

На місці продовжують працювати рятувальники, слідчі та комунальні служби.

Удар Storm Shadow по пункту управління РФ

Повітряні сили ЗСУ завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по важливому пункту управління та зв’язку російських військ на тимчасово окупованій території Луганської області.

У Генеральному штабі повідомили, що удар здійснили 25 травня.

За даними військових, уражений об’єкт використовувався для координації дій російських підрозділів.

У Генштабі наголосили, що операція продемонструвала здатність українських сил уражати критично важливі цілі ворога навіть у глибокому тилу.

Путін дозволив новим контрактникам не погашати кредити

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який дозволяє учасникам війни проти України та членам їхніх сімей не погашати прострочені кредити.

Нові правила поширюються на росіян, які підписали контракт із Міноборони РФ щонайменше на рік після 1 травня 2026 року.

Ідеться про списання боргів до 10 млн рублів за кредитами, оформленими ще до підписання контракту.

Крім того, у разі загибелі військового або отримання ним інвалідності І групи кредитні зобов’язання сім’ї повністю припиняються.

Аналітики припускають, що так Кремль намагається стимулювати набір нових контрактників на тлі падіння темпів мобілізації та дефіциту особового складу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 553-тю добу.

