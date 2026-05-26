МЗС України висловило щиру вдячність усім іноземним дипломатичним місіям та іноземним дипломатам, які продовжують працювати в нашій державі у час війни та відкидають російський шантаж і погрози.

Реакція МЗС України на шантаж Кремля

Відомство на своїй офіційній сторінці наголосило, що загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці великої війни. І на цьому тлі нові російські погрози є нічим іншим, як безсоромним шантажем.

– Вже понад чотири роки та три місяці Росія застосовує проти столиці України весь спектр смертоносних ракет і дронів. Удари не припинялися практично жодного тижня, – нагадують у відомстві.

У МЗС зауважив, що Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу.

– Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора, – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС України нагадали партнерам та союзникам, що найкращою відповіддю на погрози Кремля залишається посилення тиску на РФ та підтримка нашої держави, зокрема зміцнення спроможностей ППО.

– Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість, – додали у відомстві.

Задля протидії російському залякуванню, МЗС України готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Реакція Польщі на погрози РФ

У МЗС Польщі відреагували на заклики Росії до іноземців, включаючи дипломатів, негайно залишити Київ через плани здійснення нападів на військові цілі та центри прийняття рішень.

– Ми продовжуємо розглядати всі напади на Україну, зокрема на об’єкти та цивільне населення, як акти невиправданої агресії, що призводять до величезних людських та інфраструктурних жертв, – йдеться у повідомленні.

Також у МЗС Польщі заявили, що будуть розглядати будь-який напад на польські дипломатичні місії як навмисний.

– Дії Російської Федерації мають серйозні міжнародно-правові наслідки, що ще більше підриває її роль як постійного члена Ради Безпеки ООН. Ми закликаємо Росію негайно припинити свою невиправдану та незаконну агресію та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і договорів, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо пригрозив новими ударами по Києву. Він закликав США евакуювати дипломатичний персонал зі столиці України.

