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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Воєнний стан і мобілізацію можуть продовжити ще на 90 діб. Зеленський вніс у Раду законопроєкт

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Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти щодо продовження в країні дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

Про це йдеться у картках законопроєктів №10211 та №10212.

Нині воєнний стан та мобілізація тривають до 16 листопада. Президент пропонує продовжити їх до 14 лютого 2024 року.

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Зазначимо, що це буде вже дев’яте продовження від початку від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Востаннє Рада голосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації 27 липня – з 18 серпня до 15 листопада 2023 року.

Що таке воєнний стан?

Це особливий правовий режим, що запроваджується в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

На територіях, на яких введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи – військові адміністрації.

За воєнного стану органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування надають повноваження, необхідні для:

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  • відвернення загрози;
  • відсічі збройній агресії;
  • забезпечення національної безпеки;
  • усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Що передбачає загальна мобілізація в Україні

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.

Він стосується всіх органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, органів і сил Цивільної оборони України, галузей національної економіки, державних та приватних підприємств, установ і організацій.

Мобілізація проводиться протягом 90 днів після її оголошення. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Після її оголошення в державі проводяться спеціальні заходи, зокрема призов військовозобов’язаних до ЗСУ на військову службу.

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Воєнний стан і мобілізацію можуть продовжити ще на 90 діб. Зеленський вніс у Раду законопроєкт

Війна в Україні, Верховна Рада, Воєнний стан, Володимир Зеленський, мобілізація
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