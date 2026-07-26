Під час засідки повстанців у Малі російський Африканський корпус залишив військових малійської хунти без наземної та повітряної підтримки.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Росія залишила союзників у Малі під час засідки: що відомо

За інформацією ГУР, на початку липня 2026 року повстанські угруповання влаштували засідку на колону російського Африканського корпусу та сил малійської хунти поблизу населеного пункту Табришат у районі Ґао на північному сході країни.

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У розпал бою, коли колона почала зазнавати втрат у бронетехніці та живій силі, російські військові відступили, залишивши своїх союзників без підтримки.

У ГУР зазначили, що росіяни не застосували ані наземні сили, ані авіацію, хоча мають у розпорядженні безпілотники Оріон, а також гелікоптери Мі-24 і Мі-8.

За попередніми даними української розвідки, унаслідок бою загинули щонайменше 60 військовослужбовців малійської хунти, ще не менше 30 потрапили в полон, десятки зазнали поранень.

У розвідці вважають, що цей випадок демонструє ставлення Росії до своїх союзників, яких використовують для досягнення власних цілей.

За даними ГУР, російські військові використовують солдатів малійської хунти для виконання допоміжних робіт, а також формують корупційні схеми серед місцевого військового керівництва, зокрема продаючи стрілецьку зброю, яку раніше передали як військову допомогу.

У ГУР також заявили, що стратегічною метою Росії в Малі є встановлення контролю над покладами золота та урану, а також розширення свого військово-політичного впливу на Африканському континенті.

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