Російський Африканський корпус утік із поля бою в Малі, кинувши союзників — ГУР
- ГУР заявило, що російський Африканський корпус залишив союзників у Малі під час бою.
- Засідка сталася на початку липня 2026 року біля Табришата в районі Ґао.
Під час засідки повстанців у Малі російський Африканський корпус залишив військових малійської хунти без наземної та повітряної підтримки.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Росія залишила союзників у Малі під час засідки: що відомо
За інформацією ГУР, на початку липня 2026 року повстанські угруповання влаштували засідку на колону російського Африканського корпусу та сил малійської хунти поблизу населеного пункту Табришат у районі Ґао на північному сході країни.
У розпал бою, коли колона почала зазнавати втрат у бронетехніці та живій силі, російські військові відступили, залишивши своїх союзників без підтримки.
У ГУР зазначили, що росіяни не застосували ані наземні сили, ані авіацію, хоча мають у розпорядженні безпілотники Оріон, а також гелікоптери Мі-24 і Мі-8.
За попередніми даними української розвідки, унаслідок бою загинули щонайменше 60 військовослужбовців малійської хунти, ще не менше 30 потрапили в полон, десятки зазнали поранень.
У розвідці вважають, що цей випадок демонструє ставлення Росії до своїх союзників, яких використовують для досягнення власних цілей.
За даними ГУР, російські військові використовують солдатів малійської хунти для виконання допоміжних робіт, а також формують корупційні схеми серед місцевого військового керівництва, зокрема продаючи стрілецьку зброю, яку раніше передали як військову допомогу.
У ГУР також заявили, що стратегічною метою Росії в Малі є встановлення контролю над покладами золота та урану, а також розширення свого військово-політичного впливу на Африканському континенті.