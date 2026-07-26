Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що нині Україна перебуває на найсильніших позиціях від початку повномасштабної війни та готова до справедливого миру.

Про це він повідомив після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова Стубба і Зеленського

За словами Стубба, під час бесіди вони із Зеленським обговорили російську агресію проти України та подальші кроки на шляху до завершення війни.

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— Я провів хорошу телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Ми обговорили війну агресії Росії проти України та шлях уперед, — написав президент Фінляндії у соцмережі X.

Він наголосив, що нинішня позиція Києва є найсильнішою за весь час повномасштабної війни. А тому безперервна підтримка партнерів є критично важливою для збереження цього темпу.

Президент Фінляндії також підкреслив, що Україна налаштована на досягнення миру.

Стубб вкотре акцентував, що подальша військова, політична та економічна підтримка союзників залишається ключовою умовою для зміцнення позицій України та просування до справедливого завершення війни.

У березні в Фінляндії зафіксували падіння двох дронів, один із яких згодом ідентифікували як український Ан-196 Лютий. Безпілотник впав поблизу міста Коувола, приблизно за 50 км від кордону з РФ.

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