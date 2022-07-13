Вибухи на Луганщині та обстріли Миколаєва: що відбувається на 140 добу війни (онлайн)

Російські війська завдали ракетних ударів по Харкову та Миколаєву.

Унаслідок обстрілу Індустріального району Харкова 5 людей отримали поранення. В результаті обстрілу Миколаєва із застосуванням касетних боєприпасів та реактивних систем залпового вогню Торнадо-С 12 людей дістали травми.

ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому селі Чарівне на Херсонщині. У населеному пункті Мирне під Мелітополем Запорізької області горіла військова база російських окупантів.

Рятувальники ДСНС з-під завалів будинку в Часовому Яру Донецької області витягнули тіла 45 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років). Врятувати вдалося 9 людей.