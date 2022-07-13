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Маліновська Ангеліна |
Вибухи на Луганщині та обстріли Миколаєва: що відбувається на 140 добу війни (онлайн)

Вибухи на Луганщині та обстріли Миколаєва: що відбувається на 140 добу війни (онлайн)

Російські війська завдали ракетних ударів по Харкову та Миколаєву. 

Унаслідок обстрілу Індустріального району Харкова 5 людей отримали поранення. В результаті обстрілу Миколаєва із застосуванням касетних боєприпасів та реактивних систем залпового вогню Торнадо-С 12 людей дістали травми.

ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому селі Чарівне на Херсонщині. У населеному пункті Мирне під Мелітополем Запорізької області горіла військова база російських окупантів.

Рятувальники ДСНС з-під завалів будинку в Часовому Яру Донецької області витягнули тіла 45 загиблих осіб, з них одна дитина (хлопчик близько 9 років). Врятувати вдалося 9 людей.

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Пряма трансляція
00:41 - 13 липня

У Луганську чутно сильні вибухи. У ЗМІ повідомляють, що працюють HIMARS.

Місцеві пишуть, що звуки вибухів сильніші ніж минулого разу.

– Мінус БК орків. Підтверджено, – пишуть у ЗМІ.

Також повідомляється про вибухи у Чорнобаївці.

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00:36 - 13 липня

У Херсоні чути автоматні черги. Про стрілянину пишуть у Мелітополі та Бердянську.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

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