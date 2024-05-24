Штраф чи в’язниця: яка відповідальність за спробу незаконного перетину кордону чоловіками

З початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року в Україні ввели режим воєнного стану, який передбачає низку обмежень для громадян, зокрема заборону на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. Виїхати може певна категорія чоловіків і лише за наявності необхідних документів.

Проте багато хто шукає можливості виїхати з країни, щоб не потрапити до війська.

Факти ICTV розпитали члена Асоціації правників України, юриста LCF Law Group, молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчука про те, яка ж відповідальність передбачена за спробу незаконного перетину державного кордону.

Зараз дивляться

Що таке незаконний перетин кордону

Незаконний перетин – це порушення правил перетинання державного кордону, і не важливо, з використанням підроблених документів, у багажнику автомобіля або ж через ліс, наголошує юрист.

За незаконний перетин або спробу незаконного перетину кордону відповідальність встановлена ст. 204-1 КУпАПу, що тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 грн до 8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Якщо прикордонники виявляють чоловіка, який незаконно виїхав, а тепер хоче повернутися до України, то за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАПу. У разі, якщо строки притягнення не сплили – прикордонники викликають поліцію, яка складе адмінпротокол.

Якщо чоловіка ловлять десь у лісі чи в горах, то прикордонники доправляють його до застави ДПСУ чи відділку поліції й там складається протокол про адміністративне правопорушення.

Кримінальна відповідальність

Водночас спроба перетину може бути поєднана зі злочинами:

Стаття 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів для перетину кордону. Найчастіше підроблюють висновки ВЛК, наголошує юрист. За цією статтею передбачені штрафні санкції або обмеження волі.

Стаття 369 ККУ – це пропозиція неправомірної вигоди представникам правоохоронних органів. Найчастіше хабарі намагаються дати представникам прикордонної служби, щоб ті пропустили через кордон.

Варто зауважити, що нелегальний пропуск особи через кордон передбачає відповідальність незалежно від того, вдалося особі перетнути кордон чи ні. Тож передбачений або штраф, або позбавлення волі строком від 4 років.

Стаття 336 ККУ. В деяких випадках незаконний перетин кордону можуть трактувати як ухилення від мобілізації. Це пов’язано з тим, що у більшості випадків чоловіки віком від 18 до 60 років намагаються виїхати за межі України саме для того, щоб не бути мобілізованими, говорить Володимир Романчук. Відповідальність за таке правопорушення – позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Якщо разом з ухилянтами ловлять і організаторів незаконного перетину кордону, то вже останнім світить ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років).



Варто зауважити, що зараз на розгляді у Верховній Раді немає перспективних законопроєктів щодо посилення покарання за незаконний перетин кордону.

Термін давності притягнення за незаконний перетин

Володимир Романчук наголошує, що згідно із законом, притягнути до відповідальності за незаконний перетин можна протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше року з дня вчинення.

За словами юриста, суд визначає міру покарання, і є шанси на пом’якшення за умов: якщо особа добровільна повернулася, висловила бажання доєднатися до лав ЗСУ, активно сприяла розкриттю правопорушень чи викриттю інших порушників.

Оптимальний спосіб повернутися, якщо незаконно виїхав

Володимир Романчук радить насамперед звернутися до Державної прикордонної служби із запитом щодо алгоритму. А далі все залежатиме від обставин незаконного перетину кордону.

Спроби незаконного перетину кордону

За даними прикордонників, спроби незаконного перетину кордону фіксуються щоденно – їхня кількість різко не збільшується, але, на жаль, і не меншає.

Наприклад, 23 травня 2024 року вночі оперативники Чопського загону Держприкордонслужби затримали групу чоловіків, які у незаконний спосіб хотіли перетнути українсько-угорський кордон. Серед них четверо харків’ян та один житель Запоріжжя.

Проте фіксувалися і доволі курйозні ситуації. Наприклад, у січні 2023 року поблизу держкордону на Закарпатті затримали трьох чоловіків, один із яких видавав себе за жінку. А на Львівщині прикордонники виявили нібито багатодітного батька, який не зміг назвати жодної дати народження дітей, які були вказані у фальшивих документах.

Раніше Факти ICTV розповідали, як можна перевірити, чи має певна особа заборону на виїзд за кордон.

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