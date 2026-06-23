Щоденні маршрути в місті та виїзди за його межі висувають до автомобіля різні, нерідко суперечливі вимоги.

У місті потрібні висока маневреність, мінімальний радіус розвороту, зручність паркування та економне споживання палива в режимі “старт–стоп”. На заміських дорогах важливі стабільність на трасі, впевнена поведінка на нерівному покритті та достатній дорожній просвіт. Знайти баланс між цими параметрами вдається небагатьом моделям.

Škoda Kamiq — компактний міський кросовер, який поєднує обидва режими руху без компромісів за рахунок продуманих технічних рішень. Саме надійність вузлів та агрегатів Kamiq у поєднанні з доступними двигунами робить його актуальним вибором для українських умов.

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Маневреність і зручність у місті

Загальна довжина авто — 4241 мм, а діаметр розвороту — 10,8 м. Для сегмента міських кросоверів це одні з найкомпактніших показників, які відчуваються не в цифрах, а на практиці: під час заїзду в тісний двір, пошуку місця на переповненій парковці або розвороту на вузькій вулиці.

Висота кузова 1559 мм забезпечує посадку, вищу за звичайний хетчбек: водій бачить дорогу краще, а маневрування в щільному потоці потребує менше зусиль. При цьому такі розміри не обмежують заїзд на підземні паркінги.

Окремої уваги заслуговує набір міських асистентів. Система допомоги під час паркування з датчиками в задньому бампері та функція автоматичного вибору паркувального місця — паралельного або перпендикулярного — суттєво спрощують маневрування в умовах щільної міської забудови. Захисні накладки на кромку дверей захищають кузов від подряпин у рядах з тісно припаркованими сусідами.

Комфорт і поведінка на заміських дорогах

Українські дороги рідко дають можливість розслабитись: навіть на трасах трапляються ділянки з розбитим покриттям, а під’їзди до заправок чи дачних масивів можуть перевіряти підвіску на міцність.

Škoda Kamiq проходить цей тест завдяки незалежній передній підвісці типу McPherson зі стабілізатором поперечної стійкості та дорожньому просвіту до 188 мм. Цього достатньо для впевненого подолання нерівностей без необхідності збавляти швидкість до мінімуму.

На трасі автомобіль зберігає стабільну поведінку завдяки рульовому механізму реєчного типу з електропідсилювачем. Керування точне й передбачуване — без зайвої легкості на швидкості та без важкості в місті. Комплектація Monte Carlo додає систему Drive Mode Select, яка дозволяє адаптувати реакції автомобіля до умов руху.

Практична сторона заміських поїздок — об’єм багажника від 400 до 1395 л залежно від положення задніх сидінь. Цього вистачає і для тижневого шопінгу, і для завантаження спорядження перед виїздом на природу.

Силові агрегати та ресурс: технічна база Kamiq

Для ринку України Kamiq пропонується з трьома варіантами силових агрегатів:

1,0 TSI 70 кВт (95 к.с.) з 5-ступеневою механічною КПП — момент 175 Нм, витрата у комбінованому циклі WLTP 6,2 л/100 км;

1,0 TSI 85 кВт (115 к.с.) із 7-ступеневою роботизованою КПП 7DSG — момент 200 Нм, витрата 5,5 л/100 км за WLTP;

1,5 TSI 110 кВт (150 к.с.) з КПП 7DSG — момент 250 Нм, витрата 6,2 л/100 км за WLTP, максимальна швидкість 213 км/год.

Усі три двигуни відповідають стандарту Євро-6 і працюють на бензині А-95. Коробка 7DSG із сухим зчепленням забезпечує низькі втрати на тертя, що безпосередньо впливає на витрату — особливо в міському циклі із стоп-стартовим режимом.

В основі конструкції — перевірена платформа MQB концерну Volkswagen Group. Рульовий механізм реєчного типу, гідравлічна двоконтурна гальмівна система з ABS та дискові гальма — вузли з добре відомим ресурсом і розвиненою мережею сервісного обслуговування в Україні.

Для тих, хто шукає компактний кросовер з економічними двигунами та перевіреною технічною базою, Škoda Kamiq — оптимальний вибір як для міста, так і для виїздів за його межі.

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