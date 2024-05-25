До України йдуть дощі: якою буде погода на наступному тижні
В Україні з наступного тижня очікується більше дощів, часом із грозами. Температура подекуди трішки впаде.
Про це в коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.
Погода у вихідні
На вихідних, 25-26 травня, та на початку наступного тижня температура по Україні трохи знизиться через те, що впливатиме поле підвищеного тиску. Буде мало хмарності в нічні години. А за таких умов тепло, яке протягом дня накопичувалося, вночі швидко розсіюється.
На початку наступного тижня над Кримом, Чорним та Азовським морями буде утворюватися поле зниженого тиску, відповідно матимемо більше хмарності й опадів. Найбільший вплив антициклону відчують південні та південно-східні області України.
Температура на півдні країни коливатиметься від +19 °C до +23 °C. У північних областях температура буде вищою, адже і хмарності вдень там буде менше.
До України йдуть дощі
За словами Наталі Птухи, хоч в Україну і прийдуть дощі, проте вони будуть локального характеру та не тривалі. Найбільше опадів очікуємо на півдні та на сході.
– Проте й на решті території України не буде такого стабільного антициклону, тож у денні години можуть проявлятися конвективні явища – тобто розвиток грозових хмар, скупчення хмар. Вони починають розростатися, досягають певної межі, і тоді ми маємо зливи і грози. Та через те, що це опади теплого періоду, вони мають локальний характер, – наголосила Наталя Птуха.
Пожежна небезпека в екосистемах зберігається
Щодня спеціалісти за певними параметрами на кожній метеостанції обраховують можливий рівень загрози виникнення пожеж в екосистемах, тому прослідкувати, де і який рівень – можна на сайті Укргідрометцентру, наголосила Наталя Птуха.
Наразі за розрахунками синоптиків, у багатьох областях спостерігається високий рівень пожежної небезпеки.
– Через те, що дощів наступного тижня буде трошечки більше, то на деяких метеостанціях показник пожежної небезпеки в екосистемах буде зменшуватися. Але чи буде достатньо тієї кількості опадів, щоб знизити цю пожежну небезпеку, поки складно сказати, – зауважила синоптикиня.
Прогноз погоди в Україні на 25 травня
На території України здебільшого без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі та грози. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, вдень у Криму та Приазов’ї очікуються подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +11-16 °C, на сході, північному сході країни та в Карпатах +8-13 °C; вдень +22-27 °C.
Погода на 26-27 травня
Прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Лише вдень 26 травня в південно-східній частині країни та впродовж доби 27 травня в південних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +9-14 °C; вдень +21-26 °C. 26 травня на південному сході, а 27 травня на півдні країни +17-22 °C.
Прогноз погоди на 28-29 травня
Укргідрометцентр прогнозує короткочасні дощі та грози. Лише на сході, а 28 травня і північному сході України опади не очікуються.
Температура вночі +11-17 °C, у західних областях +8-14 °C; вдень +22-28 °C, у західних та південних областях, 29 травня по всій Україні +19-25 °C.
Консультативний прогноз на 30 травня – 3 червня
Місцями прогнозуються короткочасні дощі з грозами.
Температура 30 травня вночі +11-17 °C, вдень +20-26 °C.
31 травня – 3 червня вночі +14-20 °C, вдень +24-30 °C.
3 червня в західних і в північних областях +21-27 °C.