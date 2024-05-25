До України йдуть дощі: якою буде погода на наступному тижні

В Україні з наступного тижня очікується більше дощів, часом із грозами. Температура подекуди трішки впаде.

Про це в коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Погода у вихідні

На вихідних, 25-26 травня, та на початку наступного тижня температура по Україні трохи знизиться через те, що впливатиме поле підвищеного тиску. Буде мало хмарності в нічні години. А за таких умов тепло, яке протягом дня накопичувалося, вночі швидко розсіюється.

Зараз дивляться

На початку наступного тижня над Кримом, Чорним та Азовським морями буде утворюватися поле зниженого тиску, відповідно матимемо більше хмарності й опадів. Найбільший вплив антициклону відчують південні та південно-східні області України.

Температура на півдні країни коливатиметься від +19 °C до +23 °C. У північних областях температура буде вищою, адже і хмарності вдень там буде менше.

До України йдуть дощі

За словами Наталі Птухи, хоч в Україну і прийдуть дощі, проте вони будуть локального характеру та не тривалі. Найбільше опадів очікуємо на півдні та на сході.

– Проте й на решті території України не буде такого стабільного антициклону, тож у денні години можуть проявлятися конвективні явища – тобто розвиток грозових хмар, скупчення хмар. Вони починають розростатися, досягають певної межі, і тоді ми маємо зливи і грози. Та через те, що це опади теплого періоду, вони мають локальний характер, – наголосила Наталя Птуха.

Пожежна небезпека в екосистемах зберігається

Щодня спеціалісти за певними параметрами на кожній метеостанції обраховують можливий рівень загрози виникнення пожеж в екосистемах, тому прослідкувати, де і який рівень – можна на сайті Укргідрометцентру, наголосила Наталя Птуха.

Наразі за розрахунками синоптиків, у багатьох областях спостерігається високий рівень пожежної небезпеки.

– Через те, що дощів наступного тижня буде трошечки більше, то на деяких метеостанціях показник пожежної небезпеки в екосистемах буде зменшуватися. Але чи буде достатньо тієї кількості опадів, щоб знизити цю пожежну небезпеку, поки складно сказати, – зауважила синоптикиня.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня

На території України здебільшого без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі та грози. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, вдень у Криму та Приазов’ї очікуються подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11-16 °C, на сході, північному сході країни та в Карпатах +8-13 °C; вдень +22-27 °C.

Погода на 26-27 травня

Прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Лише вдень 26 травня в південно-східній частині країни та впродовж доби 27 травня в південних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9-14 °C; вдень +21-26 °C. 26 травня на південному сході, а 27 травня на півдні країни +17-22 °C.

Прогноз погоди на 28-29 травня

Укргідрометцентр прогнозує короткочасні дощі та грози. Лише на сході, а 28 травня і північному сході України опади не очікуються.

Температура вночі +11-17 °C, у західних областях +8-14 °C; вдень +22-28 °C, у західних та південних областях, 29 травня по всій Україні +19-25 °C.

Консультативний прогноз на 30 травня – 3 червня

Місцями прогнозуються короткочасні дощі з грозами.

Температура 30 травня вночі +11-17 °C, вдень +20-26 °C.

31 травня – 3 червня вночі +14-20 °C, вдень +24-30 °C.

3 червня в західних і в північних областях +21-27 °C.

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