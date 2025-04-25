Ліну Костенко нагородять у Конгресі США: за що та хто ще отримає медаль

Видатна українська поетеса Ліна Костенко, що за життя набула статусу класика, отримає медаль митрополита Андрея Шептицького в Конгресі США.

Її відзначать за багаторічну послідовну позицію на захист людської гідності, свободи слова та прав народів на самовизначення, зокрема і єврейського.

Ліну Костенко нагородять у Капітолії

Навіть за радянських часів, коли її твори були під забороною, Ліна Василівна не відмовилася від своїх переконань. Сьогодні її поезія надихає українців, які боронять країну у війні проти російської агресії. На церемонію у Вашингтоні вона приєднається онлайн із Києва, уточнили в Єврейській конфедерації України.

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Разом із Ліною Костенко медаль отримає французький філософ, публіцист і режисер Бернар-Анрі Леві — один із найвпливовіших інтелектуалів Заходу. Леві прибуде за нагородою до Капітолія особисто.

Він був серед тих, хто підтримав українців на Майдані у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення культурний діяч презентував три документальних фільми про війну в Україні, й ще один чекає на премʼєру цього літа.

Медаль імені митрополита Шептицького – що за нагорода

Цією медаллю відзначають за заслуги у справі зміцнення українсько-єврейського діалогу. Нагороду заснували у 2012 році за ініціативи Єврейської конфедерації України. За рік до проєкту долучилася канадська організація Українсько-єврейська зустріч.

Назва нагороди вшановує митрополита Андрея Шептицького – главу Української греко-католицької церкви у 1901–1944 роках. У роки Другої світової війни він рятував єврейське населення Заходу України від нацистських переслідувань, переховуючи людей у монастирях та у власній резиденції.

У листах до Папи Римського він описував жахи Голокосту, а в пастирському посланні до своїх парафіян Не убий закликав не брати участі в масових розстрілах.

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