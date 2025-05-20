Нагородили підлітків, які повідомили про спроби вербування з боку ворога — СБУ

СБУ та Нацполіція відзначили нагородами двох підлітків з Дніпропетровщини, які відмовилися працювати на ФСБ та повідомили правоохоронцям про спробу російської спецслужби завербувати їх. Нагородження відбулося в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії Спали ФСБшника.

– Ідеться про двох мешканців Кривого Рогу віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для здійснення диверсій на території регіону, – ідеться в повідомленні.

Вербування через месенджери

Як повідомляється, на замовлення ворога неповнолітні мали підпалювати службові авто Сил оборони в обмін на «легкі гроші» з країни-агресора. Такі пропозиції вони порізно отримали в месенджерах і соцмережах від представників ФСБ.

Водночас російські спецслужбісти надіслали юнакам детальні інструкції на вчинення підпалів із використанням легкозаймистих сумішей. Однак підлітки не піддалися на провокації та одразу повідомили про це українським правоохоронцям.

Зараз дивляться

У відомстві нагадали, що, починаючи з 2024 року, Служба безпеки та поліція затримали понад 600 осіб, які допомагали ворогу здійснювати диверсії та теракти в Україні. Замість обіцяних швидких заробітків від окупантів їхні поплічники отримали підозру та перспективу тюремного ув’язнення.

Джерело : СБУ

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