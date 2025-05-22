На Львівщині група чоловіків побила ветерана війни, який служить у ТЦК

У Новому Роздолі (Львівська область) група чоловіків напала на працівника ТЦК Нестора Дидика.

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Інцидент стався ввечері 21 травня, близько 23:00, на проспекті Шевченка, під час виконання службових обов’язків Дидика.

Після звернення до одного з перехожих із проханням надати документи чоловік відповів агресією та образами. Через кілька хвилин на місце підійшла група осіб, які жорстоко побили військового.

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Нестора повалили на землю та били ногами по голові, доки інші військові не зупинили нападників.

Постраждалого доправили до лікарні. За попередніми даними, у нього перелом ребер і гематоми на обличчі, остаточний діагноз встановлюється.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нестор Дидик був активним учасником Революції Гідності, з 2022 року — вступив добровольцем до лав ЗСУ, брав участь у боях на Донеччині, Луганщині та Харківщині в складі 103 окремої бригади Сил ТрО.

Після поранення за станом здоров’я переведений на службу в ТЦК.

Джерело: Львівський обласний ТЦК

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