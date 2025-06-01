Субсидії в Україні: що чекає на українців з 1 червня

В червні українці продовжать отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Чи очікуються зміни в нарахуванні субсидій у червні — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Субсидія у червні 2025 року

Субсидії традиційно розраховуються за сезонами: на неопалювальний період — з 1 травня до 30 вересня, а на опалювальний — з 1 жовтня до 30 квітня.

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Як розʼяснили у Пенсійному фонді України, розрахунок житлової субсидії за жовтень і квітень напряму залежить від фактичної тривалості опалювального сезону (з 16 жовтня до 15 квітня включно).

Це ключовий фактор, що впливає на зміну розміру виплат у міжсезоння.

Саме тому сума субсидії за квітень, яку українці отримали у травні, відрізняється від тієї, що була нарахована у квітні за березень.

У квітні субсидія охоплює лише половину місяця — з 1 до 15 квітня — коли ще тривав опалювальний сезон.

Відповідно, розрахунок житлової субсидії на оплату послуг з централізованого, автономного або індивідуального опалення (теплопостачання, постачання та розподіл газу або електроенергії для опалення) здійснювався з урахуванням соціальних нормативів лише на ці 15 днів.

Це стандартна процедура, яка відповідає чинному порядку нарахування субсидій відповідно до фактичної тривалості опалювального періоду.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, наразі понад 1,5 млн громадян користуються пільгами на комунальні послуги.

Пільга — це встановлена законом перевага, яка надається окремим категоріям населення. Серед них:

ветерани війни;

члени родин загиблих військовослужбовців;

постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

а також багатодітні родини.

Важливий нюанс: якщо у квартирі або будинку зареєстровано кількох осіб із правом на пільгу, знижка обчислюється лише для тієї, яка має найвищий відсоток.

Як податися на субсидії на комунальні послуги

Подати документи для оформлення пільги можна онлайн:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через мобільний застосунок фонду.

Перед цим обов’язково потрібно подати заяву для внесення до Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Кому субсидія у червні нараховується автоматично

У Пенсійному фонді України повідомляють, субсидія у червні 2025 року громадянам, які вже її отримували, буде автоматично перепризначена на період неопалювального сезону.

Перерахунок відбудеться без потреби звертатися до органів ПФУ — на основі вже наявної інформації. Тож для більшості українців порядок отримання субсидії залишиться без змін.

Втім, якщо у субсидіанта змінився склад сім’ї, майновий стан або інші важливі обставини, для нарахування субсидії у червні необхідно подати оновлені документи до Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Субсидія- 2025: розмір

Під час визначення права на отримання житлової субсидії або пільги, а також під час розрахунку її розміру дохід домогосподарства беруть з урахуванням заробітної плати вже після сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Іншими словами, сума субсидії визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

Детальну інструкцію з оформлення субсидії через застосунок Дія можна знайти на сайті Факти ICTV.

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