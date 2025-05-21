Ціни на АЗС у червні 2025 року: експерт спрогнозував, яким буде початок літнього сезону

У червні 2025 року на українських водіїв очікують нові коливання цін на бензин, дизель і газ на автозаправних станціях.

Яким буде початок літнього сезону та як зміниться вартість пального на АЗС – розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Що буде з цінами на пальне

Експерт висловив сподівання, що у червні 2025 року на АЗС встановлять ціни, які відповідатимуть динаміці оптового ринку України. Адже зараз вартість дизелю та бензину на заправках дещо завищена.

Зараз дивляться

Сіренко пояснив, що оптовий ринок, порівняно з квітнем, суттєво просів через події на зовнішньому ринку. Відповідно, це мало б відобразитися на цінах на АЗС.

– Зокрема, нафта подешевшала, опускалась до $60 за барель. Зараз в межах $63-65 за барель. Це суттєве просідання мало б відобразитися на стелі відповідною динамікою, але ми цього не побачили. Ціни на бензин і дизель знизилися в середньому на 1-1,50 грн, водночас нафта втратила близько 13-15%. Це, за розрахунками, дає нам мінус 5 грн на літрі в роздробі. Але цього не відбулося, – зазначив експерт.

Натомість мережі АЗС продовжують робити знижки на пальне на вихідних – від 5 до 7 грн на літр.

Ціни на бензин, дизель і газ у червні 2025 року

Олександр Сіренко очікує, що до кінця травня роздрібні мережі виправлять ситуацію, адже у них є можливість знизити ціну на бензин і дизель.

– На кордоні з Україною дизельне пальне вже зі сплаченими податками коштує менше 40 грн за літр. Водночас на заправках середня ціна на дизель – 52,30 грн. І є ті, хто торгує по 56-57 грн і досі. Нібито нафта, як і раніше, коштує $75-80 за барель. Це трохи несправедливо, – вважає експерт.

За словами Сіренка, дизель і бензин на АЗС мають здешевшати на 1,5 – 2,5 грн, а середня вартість по Україні має бути в межах 50 грн. Тоді ситуація вирівняється, і літній сезон-2025 розпочнеться з цінами, які відповідають поточному стану на оптовому ринку.

Щодо цін на газ, то щодня в різних регіонах вони поступово знижуються.

– Немає шаленої динаміки, але хтось скидає 15 копійок, хтось 20 копійок. Згідно з прогнозами на травень, на оптовому ринку газ мав подешевшати на 6%. Так воно і відбулося, навіть в умовах низького попиту. 2025 рік показує зниження реалізації пального на заправках, і це додатково впливає на ціну, – додав Олександр Сіренко.

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