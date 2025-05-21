Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії “Нафторинок”
Ціни на АЗС у червні 2025 року: експерт спрогнозував, яким буде початок літнього сезону
У червні 2025 року на українських водіїв очікують нові коливання цін на бензин, дизель і газ на автозаправних станціях.
Яким буде початок літнього сезону та як зміниться вартість пального на АЗС – розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.
Що буде з цінами на пальне
Експерт висловив сподівання, що у червні 2025 року на АЗС встановлять ціни, які відповідатимуть динаміці оптового ринку України. Адже зараз вартість дизелю та бензину на заправках дещо завищена.
Сіренко пояснив, що оптовий ринок, порівняно з квітнем, суттєво просів через події на зовнішньому ринку. Відповідно, це мало б відобразитися на цінах на АЗС.
– Зокрема, нафта подешевшала, опускалась до $60 за барель. Зараз в межах $63-65 за барель. Це суттєве просідання мало б відобразитися на стелі відповідною динамікою, але ми цього не побачили. Ціни на бензин і дизель знизилися в середньому на 1-1,50 грн, водночас нафта втратила близько 13-15%. Це, за розрахунками, дає нам мінус 5 грн на літрі в роздробі. Але цього не відбулося, – зазначив експерт.
Натомість мережі АЗС продовжують робити знижки на пальне на вихідних – від 5 до 7 грн на літр.
Ціни на бензин, дизель і газ у червні 2025 року
Олександр Сіренко очікує, що до кінця травня роздрібні мережі виправлять ситуацію, адже у них є можливість знизити ціну на бензин і дизель.
– На кордоні з Україною дизельне пальне вже зі сплаченими податками коштує менше 40 грн за літр. Водночас на заправках середня ціна на дизель – 52,30 грн. І є ті, хто торгує по 56-57 грн і досі. Нібито нафта, як і раніше, коштує $75-80 за барель. Це трохи несправедливо, – вважає експерт.
За словами Сіренка, дизель і бензин на АЗС мають здешевшати на 1,5 – 2,5 грн, а середня вартість по Україні має бути в межах 50 грн. Тоді ситуація вирівняється, і літній сезон-2025 розпочнеться з цінами, які відповідають поточному стану на оптовому ринку.
Щодо цін на газ, то щодня в різних регіонах вони поступово знижуються.
– Немає шаленої динаміки, але хтось скидає 15 копійок, хтось 20 копійок. Згідно з прогнозами на травень, на оптовому ринку газ мав подешевшати на 6%. Так воно і відбулося, навіть в умовах низького попиту. 2025 рік показує зниження реалізації пального на заправках, і це додатково впливає на ціну, – додав Олександр Сіренко.