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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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У Вінниці затримали шахрая, який викрав майже 1 млн грн у матері загиблого воїна

вилучені гроші
Фото: Нацполіція

У Вінниці співробітники кіберполіції затримали 38-річного чоловіка, який заволодів майже мільйоном гривень, що належали матері загиблого українського військового.

Діяв за шахрайською схемою

Зловмисник зателефонував потерпілій, повідомляючи про блокування банківської картки. Далі виконуючи вказівки, шахрай заволодів доступом до рахунку.

Гроші, які жінка отримала від держави через загибель сина на фронті, були викрадені та витрачені на купівлю дороговартісної техніки — зокрема 18 iPhone.

Зараз дивляться

Правоохоронці розшукали та встановили особу злочинця. За даними слідства, 38-річного чоловіка раніше вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі порушник перебуває під вартою, а слідчі встановлюють інших учасників злочинної схеми.

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Джерело: Нацполіція

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