Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого в понеділок, 27 липня, затримали з ножем під час акції проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова у Львові.

Про це повідомили у Національній поліції Львівської області.

У Львові на мітингу затримали чоловіка з ножем: що відомо

– Поліція встановила особу чоловіка, затриманого з ножем під час акції у Львові. Затриманий – 32-річний житель Новояворівська. З місця події вилучено ніж. Відомо, що чоловік має розлади психічного здоров’я, – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові під час проведення акції.

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За попередньою інформацією, близько 21:00 чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів з метою вчинити напад.

Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.

Наразі вирішується питання щодо поміщення чоловіка до спеціального закладу.

З місця події поліцейські вилучили ніж.

За даними видання НВ, інцидент стався під час мітингу на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Як зазначає Суспільне, акція у Львові розпочалася близько 20:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи. На ній зібралося близько 150 людей.

27 липня у Києві, Львові, Рівному, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Одесі, Черкасах та інших містах люди вийшли на протести проти відставки колишнього міністра оборони України Михайла Федорова.

У Львові сьогодні відбувся дванадцятий мітинг.

Фото: поліція Львівської області

Джерело : Новое время

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