У Львові затримали чоловіка з ножем під час мітингу на підтримку Федорова: що відомо
- Поліція встановила особу чоловіка, затриманого з ножем під час акції у Львові.
- Затриманим виявився 32-річний житель Новояворівська.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, якого в понеділок, 27 липня, затримали з ножем під час акції проти відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова у Львові.
Про це повідомили у Національній поліції Львівської області.
У Львові на мітингу затримали чоловіка з ножем: що відомо
– Поліція встановила особу чоловіка, затриманого з ножем під час акції у Львові. Затриманий – 32-річний житель Новояворівська. З місця події вилучено ніж. Відомо, що чоловік має розлади психічного здоров’я, – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові під час проведення акції.
За попередньою інформацією, близько 21:00 чоловік із закритим балаклавою обличчям дістав ніж і почав рухатися у бік спікерів з метою вчинити напад.
Учасники акції затримали його, після чого передали поліцейським, які перебували неподалік.
Наразі вирішується питання щодо поміщення чоловіка до спеціального закладу.
З місця події поліцейські вилучили ніж.
За даними видання НВ, інцидент стався під час мітингу на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова.
Як зазначає Суспільне, акція у Львові розпочалася близько 20:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку на проспекті Свободи. На ній зібралося близько 150 людей.
27 липня у Києві, Львові, Рівному, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Одесі, Черкасах та інших містах люди вийшли на протести проти відставки колишнього міністра оборони України Михайла Федорова.
У Львові сьогодні відбувся дванадцятий мітинг.
Фото: поліція Львівської області