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Президенту НААН оголосили підозру: влаштував свого водія на чотири посади

Ярослав Гадзало
Фото: Офіс генпрокурора

Президента НААН підозрюють у розтраті бюджетних коштів: ДБР розслідує справу незаконного працевлаштування його особистого водія.

Скандал у Національній академії аграрних наук

За даними слідства, президент НААН Гадзало Ярослав Михайлович сприяв працевлаштуванню свого підлеглого на чотири підконтрольних йому державних агропідприємствах на різні посади.

Особистий водій очільника Національної академії аграрних наук отримував заробітну плату з державного бюджету, проте фактично не виконував обов’язків.

Зараз дивляться

У зв’язку з цим прокуратура розпочала кримінальне провадження відповідно до ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює Державне бюро розслідувань.

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Фото: НААН

Джерело: Офіс генпрокурора

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ДБРдержбюджетНААНОфіс генпрокурораЯрослав Гадзало
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