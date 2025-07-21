Партизани передали Силам оборони дані про стратегічно важливий завод у Петербурзі

Партизани руху Атеш передали Силам оборони України дані про маршрути, охорону, структуру та персонал заводу Красний Октябрь у Санкт-Петербурзі.

Про це представники руху повідомили 21 липня.

Завод Красний Октябрь у Петербурзі: що розвідали партизани

Завод Красний Октябрь у Петербурзі є стратегічно важливим підприємством, яке займається виробництвом і ремонтом силових агрегатів для гелікоптерів Мі та Ка, коробок літакових агрегатів, газотурбінних двигунів і турбостартерів для винищувачів МіГ і Су.

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– Ці компоненти відіграють ключову роль у забезпеченні бойової авіації, що використовується для атак проти України та перекидання окупаційних військ, – ідеться в повідомленні.

За інформацією АТЕШ, під час розвідки було зафіксовано підвищені заходи безпеки на підприємстві. З’ясувалося, що об’єкт оточений високим парканом із колючим дротом і шипами.

Розвідка також встановила, що на території діє посилений пропускний режим. Працює цілодобове відеоспостереження, є озброєна охорона.

Підпільники відзначили активний рух транспорту та чітко вибудувану логістику поставок.

В АТЕШ повідомили, що вся зібрана інформація – маршрути, охорона, структура об’єкта та персонал – уже передана Силам оборони України.

Джерело: АТЕШ

Фото: АТЕШ

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