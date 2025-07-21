Партизаны передали Силам обороны данные о стратегически важном заводе в Петербурге

Партизаны движения Атеш передали Силам обороны Украины данные о маршрутах, охране, структуре и персонале завода Красный Октябрь в Санкт-Петербурге.

Об этом представители движения сообщили 21 июля.

Завод Красный Октябрь в Петербурге: что разведали партизаны

Завод Красный Октябрь в Петербурге: что разведали партизаны

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Завод Красный Октябрь в Петербурге является стратегически важным предприятием, которое занимается производством и ремонтом силовых агрегатов для вертолетов Ми и Ка, коробок самолетных агрегатов, газотурбинных двигателей и турбостартеров для истребителей МиГ и Су.

— Эти компоненты играют ключевую роль в обеспечении боевой авиации, используемой для атак против Украины и переброски оккупационных войск, — говорится в сообщении.

По информации АТЕШ, в ходе разведки были зафиксированы повышенные меры безопасности на предприятии. Выяснилось, что объект окружен высоким забором с колючей проволокой и шипами.

Разведка также установила, что на территории действует усиленный пропускной режим. Работает круглосуточное видеонаблюдение есть вооруженная охрана.

Подпольщиками отмечены активное движение транспорта и четко выстроенная логистика поставок.

В АТЕШ сообщили, что вся собранная информация — маршруты, охрана, структура объекта и персонал — уже передана Силам обороны Украины.

Источник: АТЕШ

Фото: АТЕШ

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