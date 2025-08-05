У Франківську заочно судитимуть ієрея РПЦ за підтримку армії РФ і пропаганду

В Івано-Франківську заочно судитимуть ієрея РПЦ, який після втечі до Росії фінансово підтримує армію РФ, поширює пропаганду війни та розпалює релігійну ворожнечу. Йому інкримінують підтримку збройної агресії проти України.

Про це повідомили працівники Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Збирав кошти для армії РФ: що відомо

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо громадянина України — колишнього священника УПЦ МП, який після переїзду до Росії став активним пособником окупаційної армії.

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За матеріалами справи, настоятель Свято-Никольської церкви Пісочинської єпархії РПЦ у Калузькій області після початку повномасштабного вторгнення розгорнув активну діяльність на підтримку загарбників — як публічно, так і фінансово.

Через Telegram-канал і власну парафію клірик збирав гроші на потреби “СВО”.

Він особисто закуповував та відправляв окупаційним військам мотоцикли, автомобілі, тепловізори, антени, ретранслятори та інше оснащення, необхідне для ведення бойових дій проти України.

Окрім матеріальної підтримки, ієрей активно веде інформаційно-пропагандистську війну.

У своїх зверненнях він звинувачує Україну у розв’язуванні війни, поширює антиукраїнські фейки про неонацизм, сатанізм і русофобію, дискредитує ПЦУ, закликаючи до повернення під контроль Московського патріархату.

За зібраними доказами згідно ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, клірику загрожує до 12 років ув’язнення через посягання на територіальну цілісність України, пособництво державі-агресору та розпалювання релігійної ворожнечі.

Обвинувальний акт уже передано до суду.

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