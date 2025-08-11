Агентка РФ намагалася злити локації військових аеродромів на Львівщині – СБУ
- Інформаторка стежила за аеродромами з бойовими вертольотами ЗСУ.
- Встановлювала приховані відеокамери з віддаленим доступом для окупантів.
- Під час обшуку вилучено смартфон з доказами злочинної діяльності.
- Зрадниці загрожує до 8 років позбавлення волі.
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Львівській області 38-річну місцеву безробітну, яка мала передавати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими вертольотами ЗСУ.
Спецслужби РФ завербували зрадницю через Telegram-канали, де вона шукала легких заробітків.
Безробітна шпигувала за військовими аеродромами ЗСУ: що відомо
Як повідомили в СБУ, за інструкцією ворога жінка об’їжджала місцевість, де намагалася виявити аеродроми, які використовуються для базування армійської авіації ЗСУ.
– У разі їх виявлення зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням і віддаленим доступом для окупантів, – йдеться в повідомленні.
Таким чином ворог намагався відстежувати наявність і напрямки переміщення вертольотів українських військ.
Затримання відбулося, коли фігурантка намагалася встановити нову відеопастку біля потенційної цілі. Під час обшуку вилучено смартфон з доказами злочинної діяльності.
Військова контррозвідка СБУ завчасно знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про напрямок, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років в’язниці.