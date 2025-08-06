Допомагав окупантам прориватися до Покровська: СБУ затримала електрика-агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині російського агента, який передавав ворогу координати українських військових та допомагав прориватися до Покровська.

Працював на ворога: що відомо про агента ГРУ

За даними слідства, зловмисником виявився 34-річний електрик із Мирнограда, якого завербувала російська воєнна розвідка (ГРУ) через його однокласника — нинішнього учасника бойових дій на боці окупантів.

Агент регулярно обходив Покровськ і навколишні території, фіксуючи позиції українських Сил оборони, зокрема укріпрайони, резервні командні пункти та склади з боєприпасами.

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Після кожної вилазки він надсилав окупантам детальні звіти через анонімний чат у месенджері.

Ці дані ворог планував використати для авіаударів керованими бомбами і масованих артилерійських обстрілів.

Однак завдяки спецоперації СБУ вдалося викрити шпигуна та убезпечити українські позиції в районі Покровська.

Під час обшуку в зловмисника вилучено засоби зв’язку та докази його агентурної діяльності. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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