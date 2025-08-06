Допомагав окупантам прориватися до Покровська: СБУ затримала електрика-агента РФ
Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині російського агента, який передавав ворогу координати українських військових та допомагав прориватися до Покровська.
Працював на ворога: що відомо про агента ГРУ
За даними слідства, зловмисником виявився 34-річний електрик із Мирнограда, якого завербувала російська воєнна розвідка (ГРУ) через його однокласника — нинішнього учасника бойових дій на боці окупантів.
Агент регулярно обходив Покровськ і навколишні території, фіксуючи позиції українських Сил оборони, зокрема укріпрайони, резервні командні пункти та склади з боєприпасами.
Після кожної вилазки він надсилав окупантам детальні звіти через анонімний чат у месенджері.
Ці дані ворог планував використати для авіаударів керованими бомбами і масованих артилерійських обстрілів.
Однак завдяки спецоперації СБУ вдалося викрити шпигуна та убезпечити українські позиції в районі Покровська.
Під час обшуку в зловмисника вилучено засоби зв’язку та докази його агентурної діяльності. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада в умовах воєнного стану.
Наразі агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.