Петиція щодо перейменування станцій метро у Києві: що пропонують змінити

У столиці з’явилася нова ініціатива, яка може суттєво змінити вигляд столичної транспортної мапи. Мова йде про петицію про перейменування станцій метро у Києві №13705, автори якої хочуть усунути топонімічну плутанину та зробити назви більш логічними й зручними для навігації.

Що відомо про перейменування станцій метро у Києві, читайте в нашому матеріалі.

Навіщо Києву перейменування станцій метро

За словами ініціаторів, сьогодні деякі назви не відповідають реальному розташуванню станцій, що дезорієнтує пасажирів, особливо гостей столиці. Ідея – це повернутися до історичних назв місцевостей або обрати такі, що чітко відображають локацію чи відомі орієнтири.

Петиція вже доступна для голосування на сайті Київради. Якщо вона набере необхідну кількість підписів, питання розглянуть на засіданні міськради.

Подібні ініціативи відповідають курсу на дерусифікацію та декомунізацію топоніміки, але цього разу акцент зроблено не лише на історичних змінах, а й на покращенні зручності для пасажирів.

Як пропонують перейменувати станції метро у Києві

Автори петиції пропонують змінити низку назв станцій столичного метро, аби вони краще відображали реальне розташування або відомі локальні орієнтири.

Нові назви для станцій київського метро:

Наприклад, станцію Берестейська пропонують перейменувати на Грушки, за назвою історичної місцевості, де вона розташована.

Дарницю радять перейменувати на Дитячий світ, адже поруч знаходиться однойменний універмаг та відомий зразок модерністської архітектури. Саму ж назву Дарниця пропонують закріпити за майбутньою станцією біля залізничного вокзалу.

Чернігівська може стати Парком Кіото, адже знаходиться поруч із цим знаковим місцем, а чинна назва давно втратила актуальність. Кінцеву станцію Лісова хочуть перейменувати на Броварську, щоб підкреслити напрямок у бік Броварів і логічно вписати назву в маршрут лінії.

Зміни пропонують і для Мінської, тож вона може отримати назву Погоня, на знак шани білоруським добровольцям, які воюють за Україну.

Тараса Шевченка пропонують перейменувати на Подільську, адже станція розташована саме в цьому районі, а ім’я Кобзаря вже має низку важливих об’єктів у столиці.

Також у списку Червоний хутір, який може стати Микільським лісом, через своє географічне розташування, та ще не відкриту Мостицьку, якій пропонують одразу дати назву Біличе поле. А технічний об’єкт електродепо Дарниця хочуть перейменувати на Лівобережне для зручності навігації.

