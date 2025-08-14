Петиция о переименовании станций метро в Киеве: что предлагают изменить

В столице появилась новая инициатива, которая может существенно изменить облик столичной транспортной карты. Речь идет о петиции о переименовании станций метро в Киеве №13705, авторы которой хотят устранить топонимическую путаницу и сделать названия более логичными и удобными для навигации.

Что известно о переименовании станций метро в Киеве, читайте в нашем материале.

Зачем Киеву переименование станций метро

По словам инициаторов, сегодня некоторые названия не соответствуют реальному расположению станций, что дезориентирует пассажиров, особенно гостей столицы. Идея — это вернуться к историческим названиям местностей или выбрать такие, которые четко отражают локацию или известные ориентиры.

Петиция уже доступна для голосования на сайте Киевсовета. Если она наберет необходимое количество подписей, вопрос рассмотрят на заседании горсовета.

Подобные инициативы соответствуют курсу на дерусификацию и декоммунизацию топонимики, но на этот раз акцент сделан не только на исторических изменениях, но и на улучшении удобства для пассажиров.

Как предлагают переименовать станции метро в Киеве

Авторы петиции предлагают изменить ряд названий станций столичного метро, чтобы они лучше отражали реальное расположение или известные локальные ориентиры.

Новые названия для станций киевского метро:

Например, станцию Берестейская предлагают переименовать в Грушки, по названию исторической местности, где она расположена.

Дарницу советуют переименовать в Детский мир, ведь рядом находится одноименный универмаг и известный образец модернистской архитектуры. Само же название Дарница предлагают закрепить за будущей станцией возле железнодорожного вокзала.

Черниговская может стать Парком Киото, ведь находится рядом с этим знаковым местом, а действующее название давно утратило актуальность. Конечную станцию Лесная хотят переименовать в Броварскую, чтобы подчеркнуть направление в сторону Броваров и логично вписать название в маршрут линии.

Изменения предлагают и для Минской, поэтому она может получить название Погоня, в знак уважения белорусским добровольцам, которые воюют за Украину.

Тараса Шевченко предлагают переименовать в Подольскую, ведь станция расположена именно в этом районе, а имя Кобзаря уже имеет ряд важных объектов в столице.

Также в списке Червоный хутор, который может стать Никольским лесом, из-за своего географического положения, и еще не открытую Мостицкую, которой предлагают сразу дать название Беличе поле. А технический объект электродепо Дарница хотят переименовать в Левобережное для удобства навигации.

