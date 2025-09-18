Як отримати виписку з електронної трудової книжки – покрокова інструкція
З 2021 року в Україні застосовують електронні трудові книжки. Де можна взяти виписку з такого документа і для чого вона може стати в пригоді, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Виписка з електронної трудової книжки: де може знадобитися
Електронна трудова книжка допоможе вам:
- дізнатися свій страховий стаж у будь-який момент без необхідності відвідування Пенсійного фонду;
- зберегти дані про страховий стаж без ризику пошкодити або втратити документ;
- не чекати, коли роботодавець поверне вам трудову книжку, якщо ви звільнилися з роботи.
Важливо: електронна трудова стане підставою для нарахування пенсійних виплат в автоматичному режимі, адже там надійно зберігатиметься вся інформація про вашу трудову діяльність та сплачені ЄСВ в електронному вигляді.
Як отримати виписку з електронної трудової книжки
Виписку з електронної трудової книжки онлайн можна отримати на вебпорталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно:
- Увійти в Особистий кабінет за допомогою КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA.
- Обрати з лівого боку розділ Електронна трудова книжка – тут можна ознайомитися з поданими в документі відомостями.
- Натиснути в розділі Комунікація з ПФУ кнопку Запит на отримання електронного документа.
- Перевірити, чи правильно внесено ваші дані, та обрати зі списку тип звернення – Довідка про трудовий і страховий стаж.
- Підтвердити згоду на обробку персональних даних, поставивши галочку.
- Написати номер контактного телефону.
- Натиснути зелену кнопку Відправити до ПФУ.
- Перевірити результат запиту в розділі Мої звернення.
- Завантажити виписку у форматі PDF і за потреби роздрукувати.
Важливо: в електронній трудовій книжці, розміщеній на вебпорталі ПФУ, за замовчуванням містяться дані лише з 2004 року. Тож якщо ви маєте стаж з більш раннього терміну, до документа потрібно додати інформацію, якої бракує, щоб її було внесено до страхового стажу.