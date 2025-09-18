З 2021 року в Україні застосовують електронні трудові книжки. Де можна взяти виписку з такого документа і для чого вона може стати в пригоді, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виписка з електронної трудової книжки: де може знадобитися

Електронна трудова книжка допоможе вам:

дізнатися свій страховий стаж у будь-який момент без необхідності відвідування Пенсійного фонду;

зберегти дані про страховий стаж без ризику пошкодити або втратити документ;

не чекати, коли роботодавець поверне вам трудову книжку, якщо ви звільнилися з роботи.

Важливо: електронна трудова стане підставою для нарахування пенсійних виплат в автоматичному режимі, адже там надійно зберігатиметься вся інформація про вашу трудову діяльність та сплачені ЄСВ в електронному вигляді.

Як отримати виписку з електронної трудової книжки

Виписку з електронної трудової книжки онлайн можна отримати на вебпорталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

Увійти в Особистий кабінет



за допомогою КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA. Обрати з лівого боку розділ Електронна трудова книжка



– тут можна ознайомитися з поданими в документі відомостями. Натиснути в розділі Комунікація з ПФУ кнопку Запит на отримання електронного документа



Перевірити, чи правильно внесено ваші дані, та обрати зі списку тип звернення – Довідка про трудовий і страховий стаж . Підтвердити згоду на обробку персональних даних, поставивши галочку. Написати номер контактного телефону. Натиснути зелену кнопку Відправити до ПФУ



Перевірити результат запиту в розділі Мої звернення . Завантажити виписку у форматі PDF і за потреби роздрукувати.

Важливо: в електронній трудовій книжці, розміщеній на вебпорталі ПФУ, за замовчуванням містяться дані лише з 2004 року. Тож якщо ви маєте стаж з більш раннього терміну, до документа потрібно додати інформацію, якої бракує, щоб її було внесено до страхового стажу.

