З 2021 року в Україні застосовують електронні трудові книжки. Де можна взяти виписку з такого документа і для чого вона може стати в пригоді, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виписка з електронної трудової книжки: де може знадобитися

Електронна трудова книжка допоможе вам:

  • дізнатися свій страховий стаж у будь-який момент без необхідності відвідування Пенсійного фонду;
  • зберегти дані про страховий стаж без ризику пошкодити або втратити документ;
  • не чекати, коли роботодавець поверне вам трудову книжку, якщо ви звільнилися з роботи. 

Важливо: електронна трудова стане підставою для нарахування пенсійних виплат в автоматичному режимі, адже там надійно зберігатиметься вся інформація про вашу трудову діяльність та сплачені ЄСВ в електронному вигляді.

Як отримати виписку з електронної трудової книжки

Виписку з електронної трудової книжки онлайн можна отримати на вебпорталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

  1. Увійти в Особистий кабінет за допомогою КЕП, Дія.Підпис або ID.GOV.UA.
  2. Обрати з лівого боку розділ Електронна трудова книжка – тут можна ознайомитися з поданими в документі відомостями.
  3. Натиснути в розділі Комунікація з ПФУ кнопку Запит на отримання електронного документа.
  4. Перевірити, чи правильно внесено ваші дані, та обрати зі списку тип звернення – Довідка про трудовий і страховий стаж.
  5. Підтвердити згоду на обробку персональних даних, поставивши галочку.
  6. Написати номер контактного телефону.
  7. Натиснути зелену кнопку Відправити до ПФУ.
  8. Перевірити результат запиту в розділі Мої звернення.
  9. Завантажити виписку у форматі PDF і за потреби роздрукувати. 

Важливо: в електронній трудовій книжці, розміщеній на вебпорталі ПФУ, за замовчуванням містяться дані лише з 2004 року. Тож якщо ви маєте стаж з більш раннього терміну, до документа потрібно додати інформацію, якої бракує, щоб її було внесено до страхового стажу.

