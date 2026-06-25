Україна має формувати нові бригади через можливе розширення активної лінії фронту на півночі та загрозу наступу з боку Білорусі.

Про це в коментарі Liga.net заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що сказав Сирський про нові бригади ЗСУ

Олександр Сирський пояснив, що противник намагається збільшити довжину фронту приблизно на 160 км, не досягнувши успіху на основних напрямках нападу.

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Головнокомандувач наголосив, що ворог переважає у кількості військових й озброєння, тож для того щоб гарантовано відбити цей можливий наступ і захистити свої території, Україні необхідно сформувати нові бригади.

– Ворог, до речі, скорегував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано, – зауважив Сирський.

На питання щодо того, чому нові бійці не поповнюють вже наявні бригади, а йдуть одразу в нові, він відповів, що “якщо збільшити чисельність бригади, від цього не збільшиться протяжність лінії фронту, на якій вона може застосовуватись”.

За його словами, бригаду “не вийде розтягнути” по території, тож збільшення її чисельності може лише збільшити її життєвий цикл як бойової одиниці на визначеній ділянці.

Олександр Сирський наголосив, що зараз інша специфіка лінії фронту – вона суттєво збільшилась у глибину.

– Тож коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини, – підсумував він.

Нагадаємо, ІSW вважає, що Кремль може використати механізми Союзної держави для втягнення Білорусі у війну.

Також РФ може спробувати залучити білоруських громадян до військової служби.

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