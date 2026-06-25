Майже 60% поляків вважають, що Україна не повинна вступати до Європейського Союзу, за вступ висловилися 35% опитаних.

Про йдеться у дослідженні, проведеному компанією IBRiS, пише Polsat News.

Вступ України до ЄС – більшість поляків проти

Поляків запитали, чи повинна, на їхню думку, Україна вступити до Євросоюзу. 59,7% учасників дослідження дали негативну відповідь. Серед них варіант “скоріше ні” обрали 27,4%, “однозначно ні” – 32,3%.

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Прихильниками вступу України до ЄС є понад третина респондентів (35,4%). З них 8,4% відповіли “однозначно так”, 26,9% – “скоріше так”. Власної думки з цього питання не мають 5% опитаних.

Розширення Євросоюзу за рахунок України переважно підтримують виборці партій, що входять до урядової коаліції. 64% з них підтримують таке рішення, 32% виступають проти.

В опитуванні зазначено, що серед виборців парламентських опозиційних партій менше чверті (24%) підтримують вступ України до ЄС, тоді як 73% є його противниками.

Загальнонаціональне опитування для Radio ZET було проведене Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS методом телефонних стандартизованих анкетних інтерв’ю з комп’ютерною підтримкою (CATI) 12–13 червня 2026 року на репрезентативній вибірці з 1068 осіб.

Нагадаємо, сьогодні у Гданську розпочалася дводенна міжнародна Конференція з питань відновлення України.

Свою участь у заході скасували президент України Володимир Зеленський, перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Українську делегацію очолює прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Криза в польсько-українських відносинах розпочалася після того, як одну з українських військових частин було названо на честь Героїв УПА.

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла.

У відповідь від ордена Білого Орла відмовилися Віктор Ющенко, Леонід Кучма, Петро Порошенко. Від польських нагород відмовилися низка українських посадовців.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив у четвер, 25 червня, що “незалежно від різних подій” Конференція з питань відновлення України відбудеться згідно з планом.

– Це буде черговий внесок як Польщі, так і Європи в допомогу Україні сьогодні та у відбудову після війни, – сказав Туск.

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