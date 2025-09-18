С 2021 года в Украине применяют электронные трудовые книжки. Где можно взять выписку из такого документа и для чего она может пригодиться, читайте в материале Фактов ICTV.

Выписка из электронной трудовой книжки: где может понадобиться

Электронная трудовая книжка поможет вам:

  • узнать свой страховой стаж в любой момент без необходимости посещения Пенсионного фонда;
  • сохранить данные о страховом стаже без риска повредить или потерять документ;
  • не ждать, когда работодатель вернет вам трудовую книжку, если вы уволились с работы. 

Важно: электронная трудовая станет основанием для начисления пенсионных выплат в автоматическом режиме, ведь там будет надежно храниться вся информация о вашей трудовой деятельности и уплаченных ЕСВ в электронном виде.

Как получить выписку из электронной трудовой книжки

Выписку из электронной трудовой книжки онлайн можно получить на веб-портале Пенсионного фонда. Для этого нужно:

  1. Войти в Личный кабинет с помощью КЭП, Дія.Підпис или ID.GOV.UA.
    електронна трудова книжка
  2. Выбрать с левой стороны раздел Электронная трудовая книжка – здесь можно ознакомиться с представленными в документе сведениями.
    електронна трудова книжка
  3. Нажать в разделе Коммуникация с ПФУ кнопку Запрос на получение электронного документа.
    електронна трудова книжка
  4. Проверить, правильно ли внесены ваши данные, и выбрать из списка тип обращения – Справка о трудовом и страховом стаже.
  5. Подтвердить согласие на обработку персональных данных, поставив галочку.
  6. Написать номер контактного телефона.
  7. Нажать зеленую кнопку Отправить в ПФУ.
    електронна трудова книжка
  8. Проверить результат запроса в разделе Мои обращения.
  9. Скачать выписку в формате PDF и при необходимости распечатать. 

Важно: в электронной трудовой книжке, размещенной на веб-портале ПФУ, по умолчанию содержатся данные только с 2004 года. Поэтому если вы имеете стаж с более раннего срока, в документ нужно добавить недостающую информацию, чтобы она была включена в страховой стаж.

