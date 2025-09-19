Рівень довіри до Зеленського майже не змінився з серпня і становить 59% – КМІС
Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського практично не змінився, порівняно з початком серпня 2025 року.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) протягом 2-14 вересня 2025 року.
Який рівень довіри до Зеленського
За результатами опитування КМІС, наразі 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, а 34% – не довіряють.
Варто зазначити, що на початку серпня 2025 року відповідні показники були 58% і 35%.
Як зазначають у КМІС, баланс довіри-недовіри становить +25% (на початку серпня – +23%).
Нинішній рівень довіри є нижчим, ніж був раніше цього року (максимум 74% довіри на початку травня одразу після підписання Угоди про копалини зі США і напередодні переговорів у Стамбулі).
Водночас рівень довіри до президента все ще вище за 52% у грудні 2024 року (це відносно найнижчий показник, який у КМІС фіксували в період після початку повномасштабного вторгнення).