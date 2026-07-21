Напад на працівників АЗС у Києві: поліція затримала військового у статусі СЗЧ
У Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад та погрожував ножем працівникам автозаправної станції у Деснянському районі. Зловмисником виявився військовослужбовець у статусі СЗЧ (самовільного залишення частини).
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Києві.
У Києві чоловік напав на працівників АЗС
За інформацією правоохоронців, спецпризначенці поліції Києва затримали зловмисника, який скоїв розбійний напад в приміщенні АЗС в Деснянському районі.
Як зазначають в поліції, повідомлення про напад надійшло від працівника АЗС на Броварському проспекті.
За словами чоловіка, до приміщення автозаправної станції увірвався невідомий громадянин та почав погрожувати ножем, після чого відібрав у них мобільні телефони.
Обом працівникам АЗС вдалося вибігти та сховатися в підсобному приміщенні. За лічені хвилини правоохоронці прибули на місце події, швидко знешкодили та затримали нападника.
За даними поліції, ним виявився 28-річний уродженець Волинської області. Це був військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.
Йому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, вчинений в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.