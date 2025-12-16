У Тернополі прощаються із фотографом і військовослужбовцем Юрієм Костишиним із позивним Кіт Характерник.

Він служив у складі 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Про загибель чоловіка 15 грудня повідомила його дружина Людмила Костишин.

– Наш Юрчик – батько, чоловік, побратим і Кіт – тепер у Вальгаллі. Неймовірно щира людина. Він любив свою країну, своє місто й своїх близьких, – написала вона у Facebook.

Загинув Юрій Костишин – що відомо

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, Юрій Костишин помер 15 грудня від травм, отриманих під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

– Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 16 грудня, о 19:00 відбудеться панахида за загиблим воїном у Домі печалі на Микулинецькому цвинтарі. В середу, 17 грудня, об 11:00 проведуть чин похорону у Пантеоні Героїв.

Юрію Костишину було 48 років. Він народився у Тернополі. У 2015 році добровільно долучився до лав ЗСУ, служив у складі 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр.

Після початку повномасштабного вторгнення воював у складі 44 артбригади. Брав участь в обороні Києва, воював на Житомирщині, Донеччині, Запорізькому напрямку, а також на Курщині та Сумщині.

Творчий шлях Юрія Костишина

Юрій Костишин був відомий не лише як військовий, а й як фотограф. У перервах між боями він знімав на телефон природу та своїх побратимів.

Його фронтові світлини з 2023 року презентували на виставках в Україні та за кордоном.

У 2024 році в інтерв’ю Суспільному він розповідав історію свого позивного. За його словами, прізвисько Кіт з’явилося ще у шкільні роки, а Характерник додалося після фото, зробленого на фронті у 2015 році, коли побратими побачили в ньому образ козацького воїна.

Після завершення війни Юрій мріяв працювати фотожурналістом. Його світлини раніше використовувалися як ілюстрації у різних виданнях, а також на обкладинці релізу гурту Забавка і Дмитрик – Руїна на слова Василя Труш-Коваля.

Фото: Юрій Костишин

