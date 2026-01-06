Працівники, які за станом здоров’я не можуть продовжувати свою роботу та беруть лікарняний, можуть розраховувати на лікарняні виплати.

У 2026 році Пенсійний фонд України здійснюватиме виплату лікарняних та інших страхових виплат. Про таке рішення йдеться у відповідній реформі, яка закріплена законом України Про внесення змін до закону України Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Який термін виплати лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України 2026

Як здійснюються виплати 2026

Підставою для нарахування лікарняних виплат є е-лікарняний, або листок непрацездатності. Саме цим документом працівник підтверджує свою хворобу.

Формується листок непрацездатності на основі електронного медичного висновку, який створює лікар.

Такий е-лікарняний потрапляє до Електронного реєстру листків непрацездатності, сповіщення про відкриття вашого е-лікарняного надійде роботодавцю в кабінеті страхувальника на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Оплачувати дні хвороби без лікарняного не можна.

Проте, щоб отримати лікарняні виплати, одного листка непрацездатності недостатньо.

Оплачувати лікарняний можна лише тоді, коли він отримує статус Готовий до сплати. Зміни у статусі можна переглянути в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Для звичайних лікарняних термін зміни статусу становить 7 днів після дати відкриття. Впродовж цього часу лікар може змінити медичний висновок.

Варто зазначити, що через проблеми роботи електронного кабінету та реєстру лікарняних під час війни, деякі лікарняні так і не змінили свій статус на Готовий до сплати. У такому разі бухгалтер вашого підприємства може самостійно відрахувати та виплатити вам лікарняний.

Терміни виплат лікарняних за рахунок ПФУ

Перші п’ять днів хвороби працівника оплачує його роботодавець. Починаючи з шостого дня — Пенсійний фонд України.

Тобто, якщо ви хворієте більше шести днів, ваш роботодавець має подати заяву-розрахунок до Пенсійного фонду. Зробити це можна через Портал електронних послуг ПФУ або подати у паперовій формі разом з електронною формою до головного управлінням ПФУ в областях та м. Києві за основним місцем обліку страхувальників.

У заяві має зазначатися сума лікарняних, яку має виплатити ПФУ. Якщо працівник хворіє лише 5 днів, то ніяких розрахунків до ПФУ подавати не потрібно.

Взагалі, як і раніше, виплати ПФУ мають перерахувати впродовж 10 календарних днів з дня надходження документів.

Впродовж цього часу комісія ПФУ буде вирішувати, чи призначати вам лікарняні виплати. У разі позитивного рішення ПФУ має перерахувати кошти вашому роботодавцю.

Свої лікарняні виплати ви отримаєте разом з найближчою зарплатою. Тобто вам надійдуть і оплати перших п’яти днів, і лікарняні за рахунок коштів ПФУ.