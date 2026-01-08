Лікарняний – це офіційне підтвердження тимчасової непрацездатності працівника, яке засвідчує, що через стан здоров’я він не може виконувати свої професійні обов’язки.

Документ оформлюється медичним працівником після обстеження пацієнта та встановлення діагнозу.

Листок непрацездатності є підставою для звільнення від роботи на визначений термін, а також дає право на отримання виплат за період хвороби або травми.

Пенсійний фонд України компенсує дні непрацездатності, починаючи з 6-го, якщо працівник має достатній страховий стаж (від шести місяців). Перші п’ять днів оплачує роботодавець.

Проте бувають випадки, коли працівник дуже довго перебуває на лікарняному або бере його занадто часто. Чи можна за таке звільнити?

Скільки днів можна бути на лікарняному та чи можна звільнити працівника за тривале перебування на ньому — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки можна бути на лікарняному у 2026 році

Оформлення лікарняного відбувається шляхом кількох послідовних кроків. Спершу працівник має звернутися до лікаря для проходження медичного огляду. Якщо встановлюється факт тимчасової непрацездатності, лікар оформлює лікарняний листок.

Нагадуємо, що, починаючи з 2021 року, в Україні повністю впроваджено електронний формат лікарняних, що значно полегшило процес подання та обробки даних між медичними установами, роботодавцями та органами соціального страхування.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1234 від 17 липня 2021 року Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, лікар має право видати лікарняний:

на первинному етапі — до п’яти днів;

після повторного огляду — ще до 30 днів загалом;

максимальна тривалість лікарняного без направлення на лікарняну комісію — до чотирьох місяців.

Скільки днів можна бути на лікарняному без направлення на комісію

Тривалість безперервного лікарняного не повинна перевищувати 120 днів протягом року.

У випадку періодичної непрацездатності (наприклад, рецидив хронічного захворювання) після перевищення цих термінів питання працездатності вирішує спеціальна лікарська комісія.

Чи є обмеження на кількість лікарняних днів на рік

Юристи Безоплатної правової допомоги в коментарі Фактам ICTV розповіли, що наразі в українському законодавстві немає чіткої межі щодо загальної кількості днів, протягом яких працівник може бути на лікарняному упродовж календарного року.

— Відповідно до статті 40 КЗпП, роботодавець не має права звільнити працівника за те, що він бере лікарняний. Але є винятки, — зазначають юристи.

Обмеження стосуються лише періоду однієї безперервної тимчасової непрацездатності — тобто якщо працівник перебуває на лікарняному понад чотири місяці поспіль без перерви (виняток становлять випадки, пов’язані з виробничими травмами або вагітністю).

Якщо працівник не надає належно оформлений лікарняний листок або якщо зловживання підтверджено — у такому разі можливе звільнення.

Також, згідно з законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану (стаття 5), у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Як часто можна брати лікарняний відповідно до закону

Лікарняний можна оформлювати щоразу, коли є обґрунтована медична причина, незалежно від того, скільки разів на рік це відбувається. Головне — мати офіційне підтвердження від лікаря (лікарняний листок) і дотримуватись затверджених строків лікування.

Отже, скільки можна бути на лікарняному — залежить від стану здоров’я людини.

Якщо є певні симптоми, необхідно спочатку звернутися до лікаря та отримати медичний висновок, який підтверджує потребу в тимчасовому звільненні від роботи.

Далі важливо переконатися, що інформація про вашу непрацездатність була внесена до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Після цього слід проінформувати роботодавця про стан здоров’я та передати електронний або (за потреби) надрукований варіант лікарняного листа.