Київ після обстрілів: Пантелеєв розповів, коли відновлять теплопостачання будинків

Внаслідок масованого російського удару по столиці пошкоджень зазнали багато підстанцій та котелень, на деяких об’єктах досі триває розбір завалів. Повноцінне теплопостачання для Києва можуть відновити за декілька днів.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів заступник голови Київської міської військової адміністрації Петро Пантелеєв розповів про ситуацію з енергетикою та теплопостачанням у Києві.

Відновлення теплопостачання у Києві

За його словами, відновлювальні роботи у Києві продовжуються – стабілізована ситуація із водопостачанням та водовідведенням. Щодо теплопостачання, то робота продовжується.

– Зараз приблизно 5900 будинків без тепла. Це різні райони міста. По кожному об’єкту теплопостачання, який пошкоджено, є план відповідних робіт, – наголосив чиновник.

Ремонтні роботи триватимуть і вночі.

– Поступово будемо відновлювати теплопостачання. Зараз говорити більш детально не можна. Але будемо інформувати киян у міру прогресу робіт, – наголосив Петро Пантелеєв.

Він розповів, що вночі був наймасованіший ракетний обстріл – 36 ракет і близько 250 дронів цілилися в об’єкти теплоенергетики Києва.

Наразі складна ситуація на лівому березі Києва.

Петро Пантелеєв також прокоментував розповсюджену у соцмережах інформацію про те, що із тепломереж зливають воду. За його словами, це технічний процес, передбачений правилами експлуатації теплових установок.

До прикладу, може статися аварія теплоносія, на час ремонту необхідно злити, дренувати воду в тих частин, які знаходяться ближче до відкритого повітря.

Це є централізовані трубопроводи, в яких вода за низької температури зовні може замерзнути, що призведе до ще більшого пошкодження.

Певні джерела теплопостачання мають відновити вже вночі. За словами Петра Пантелеєва, міська влада на інформаційних ресурсах буде повідомляти про стан ремонтних робіт.

Заступник голови Київської міської військової адміністрації наголосив, що у Києві під’єднали заклади охорони здоров’я до мобільних котелень. Всього таких мобільних котелень майже 70.

Згодом почнуть під’єднувати Пункти незламності, школи тощо.

– Котельні, які можуть працювати від генераторів, забезпечені ними. 138 котелень зараз працюють від генераторів, незалежно від того, є електроенергія, чи немає її, – розповів Петро Пантелеєв.