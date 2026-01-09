Пошкодження ТЕЦ у Києві підлягають більш-менш швидкому ремонту, оскільки не нові для енергетиків, заявив 1-й заступник голови енергокомітету Олексій Кучеренко.

ТЕЦ Києва: які наслідки після нічної атаки РФ

Пошкодження, яких зазнали ТЕЦ Києва під час нічного російського обстрілу, не нові для енергетиків і підлягають ліквідації найближчим часом, каже перший заступник голови енергокомітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

– Конкретно говорити по пошкодженнях ТЕЦ не буду, але зазначу, що, за моєю інформацією, нічого нового для енергетиків під час сьогоднішньої атаки не сталося. Це вже було, і вони знають, думаю, що з цим робити. Після атаки в листопаді подібні пошкодження ліквідували, здається, за добу чи трохи більше, – повідомив Кучеренко в коментарі інтернет-порталу Енергореформа.

Крім того, він наголосив, що у будь-якому разі потрібно уникати паніки у столиці, а для цього місцева влада має чітко все роз’яснювати.

– Не хочу паніки зараз сіяти, бо залежно від того, як енергетики встигнуть поремонтувати ТЕЦ та котельні, буде прийматися рішення щодо опалення в столиці, – зазначив Кучеренко.

Він повідомив, що комунальні служби в очікуванні рішення від КМДА, “і там, де професійні бригади, все буде чітко зроблено і нормально відпрацюють”.

– Якщо зіллють воду із системи, то у будь-якому разі не доведеться чекати до весни, як дехто пише, (а лише, – Ред.) до певного потепління. Бо запуск теплоносія – це такий важкий і непередбачуваний процес, який складно робити в люті морози, – пояснив Кучеренко.

Він наголосив, що поки не варто говорити про проблеми з холодним водозабезпеченням у багатоквартирних будинках.

– Головне, щоб була циркуляція, а це електрика і насоси. Так, є проблеми з альтернативним живленням насосів. Але не думаю, що буде мінус у квартирах, – зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, за даними з джерел, близьких до КМДА, ТЕЦ-4 (“Єврореконструкція”) вже розпочинає циркуляцію теплоносія, для відновлення роботи ТЕЦ-5 потрібно орієнтовно дві доби, для ТЕЦ-6 – приблизно доба (обидві “Київтеплоенерго”). Водопостачання та водовідведення в Києві заживлено. Керуючі компанії отримали завдання злити теплоносії з житлових будинків, приєднаних до ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Нагадаємо, що РФ в ніч на 9 січня завдала чергового удару по Києву. Внаслідок цього половина будинків Києва залишилась без тепла, мешканців столиці закликають виїхати за місто.

Найбільш складна ситуація з відновленням тепла в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, проте енергетики та комунальники опрацьовують різні варіанти, аби повернути його якомога швидше.

Він також наголосив, що не припиняється робота з переключення теплових районів, з максимального запуску всього наявного обладнання котельних, аби перерозподілити тепло та убезпечити системи опалення максимальної кількості будинків.

Водночас про терміни відновлення тепла поки що не повідомляється.