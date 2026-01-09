Киев после обстрелов: Пантелеев рассказал, когда восстановят теплоснабжение домов

В результате массированного российского удара по столице повреждения получили многие подстанции и котельные, на некоторых объектах до сих пор продолжается разбор завалов. Полноценное теплоснабжение для Киева могут восстановить за несколько дней.

Об этом в комментарии Факты ICTV рассказал заместитель главы Киевской городской военной администрации Петр Пантелеев о ситуации с энергетикой и теплоснабжением в Киеве.

Восстановление теплоснабжения в Киеве

По его словам, восстановительные работы в Киеве продолжаются – стабилизирована ситуация с водоснабжением и водоотведением. Что касается теплоснабжения, то работа продолжается.

Сейчас смотрят

– Сейчас примерно 5900 домов без тепла. Это разные районы города. По каждому объекту теплоснабжения, который поврежден, есть план соответствующих работ, – подчеркнул чиновник.

Ремонтные работы будут продолжаться и ночью.

– Постепенно будем восстанавливать теплоснабжение. Сейчас говорить более подробно нельзя. Но будем информировать киевлян по мере прогресса работ, – подчеркнул Петр Пантелеев.

Он рассказал, что ночью был самый массированный ракетный обстрел – 36 ракет и около 250 дронов целились в объекты теплоэнергетики Киева.

Сейчас сложная ситуация на левом берегу Киева.

Петр Пантелеев также прокомментировал распространенную в соцсетях информацию о том, что из теплосетей сливают воду. По его словам, это технический процесс, предусмотренный правилами эксплуатации тепловых установок.

К примеру, может произойти авария теплоносителя, на время ремонта необходимо слить, дренировать воду в тех частях, которые находятся ближе к открытому воздуху.

Это централизованные трубопроводы, в которых вода при низкой температуре снаружи может замерзнуть, что приведет к еще большему повреждению.

Некоторые источники теплоснабжения должны возобновить работу уже ночью. По словам Петра Пантелеева, городские власти на информационных ресурсах будут сообщать о ходе ремонтных работ.

Заместитель главы Киевской городской военной администрации подчеркнул, что в Киеве подключили учреждения здравоохранения к мобильным котельным. Всего таких мобильных котельных почти 70.

Впоследствии начнут подключать пункты несокрушимости, школы и т. д.

– Котельные, которые могут работать от генераторов, обеспечены ими. 138 котельных сейчас работают от генераторов, независимо от того, есть электроэнергия или нет, – рассказал Петр Пантелеев.