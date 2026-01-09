Кристина Гавриш, Журналист Факты ICTV
Киев после обстрелов: Пантелеев рассказал, когда восстановят теплоснабжение домов
В результате массированного российского удара по столице повреждения получили многие подстанции и котельные, на некоторых объектах до сих пор продолжается разбор завалов. Полноценное теплоснабжение для Киева могут восстановить за несколько дней.
Об этом в комментарии Факты ICTV рассказал заместитель главы Киевской городской военной администрации Петр Пантелеев о ситуации с энергетикой и теплоснабжением в Киеве.
Восстановление теплоснабжения в Киеве
По его словам, восстановительные работы в Киеве продолжаются – стабилизирована ситуация с водоснабжением и водоотведением. Что касается теплоснабжения, то работа продолжается.
– Сейчас примерно 5900 домов без тепла. Это разные районы города. По каждому объекту теплоснабжения, который поврежден, есть план соответствующих работ, – подчеркнул чиновник.
Ремонтные работы будут продолжаться и ночью.
– Постепенно будем восстанавливать теплоснабжение. Сейчас говорить более подробно нельзя. Но будем информировать киевлян по мере прогресса работ, – подчеркнул Петр Пантелеев.
Он рассказал, что ночью был самый массированный ракетный обстрел – 36 ракет и около 250 дронов целились в объекты теплоэнергетики Киева.
Сейчас сложная ситуация на левом берегу Киева.
Петр Пантелеев также прокомментировал распространенную в соцсетях информацию о том, что из теплосетей сливают воду. По его словам, это технический процесс, предусмотренный правилами эксплуатации тепловых установок.
К примеру, может произойти авария теплоносителя, на время ремонта необходимо слить, дренировать воду в тех частях, которые находятся ближе к открытому воздуху.
Это централизованные трубопроводы, в которых вода при низкой температуре снаружи может замерзнуть, что приведет к еще большему повреждению.
Некоторые источники теплоснабжения должны возобновить работу уже ночью. По словам Петра Пантелеева, городские власти на информационных ресурсах будут сообщать о ходе ремонтных работ.
Заместитель главы Киевской городской военной администрации подчеркнул, что в Киеве подключили учреждения здравоохранения к мобильным котельным. Всего таких мобильных котельных почти 70.
Впоследствии начнут подключать пункты несокрушимости, школы и т. д.
– Котельные, которые могут работать от генераторов, обеспечены ими. 138 котельных сейчас работают от генераторов, независимо от того, есть электроэнергия или нет, – рассказал Петр Пантелеев.