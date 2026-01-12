ВЛК – це військово-лікарська комісія, яку проходить кожен військовозобов’язаний після отримання відповідної повістки чи військовослужбовець після поранення. Тобто військо-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоров’я виконувати бойові завдання або призиватися на військову службу.

Якщо ВЛК визнає військовослужбовця непридатним до служби, той може написати рапорт на звільнення.

Факти ICTV дізнавалися, як написати рапорт на звільнення, якщо після ВЛК вас визнали непридатним до служби.

Як відбувається звільнення зі служби за станом здоровʼя

Однією з причин звільнення з військової служби є погіршення стану здоров’я до рівня, за якого людина стає непридатною для подальшого її проходження. Підставою є рішення військово-лікарської комісії (ВЛК).

Якщо ВЛК визнала військового непридатним до служби, він має право звільнитися. Це передбачено законом України Про військовий обов’язок і військову службу.

У ст. 26 закону зазначається, що звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі та за станом здоров’я придатні до військової служби або під час дії воєнного стану визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Для того щоб звільнитися з військової служби, необхідно:

Подати рапорт про звільнення з військової служби за станом здоров’я своєму командиру. У рапорті зазначити всі наявні проблеми зі здоров’ям та вказати, коли саме вони настали — чи це загострення хронічного захворювання, чи раніше отриманих травм, чи поранень. До рапорту варто долучити документи, що підтверджують наявність проблем зі здоров’ям. Це може бути виписка з лікарні, медична карта тощо.

Написати прохання видати направлення на проходження ВЛК для встановлення непридатності до військової служби.

Отримати направлення на проходження ВЛК. Воно підписується за поданням вашого командира начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника управління роботи з особовим складом об’єднання та вище) із посиланням на рішення командира військовослужбовця, який подав рапорт.

Під час проходження військової комісії разом з направленням на ВЛК додаються:

медична книжка; військовий квиток; фотокартка 3х4 см без головного убору (за направлення на амбулаторний огляд); службова характеристика для проведення ВЛК; медична характеристика (її подання у воєнний час не обовʼязкове, але за можливості рекомендується подавати).

У випадку направлення на огляд з приводу травм, поранень, контузій, каліцтв, які були одержані у період проходження військової служби, також треба подати оригінал довідки про обставини одержання травми, поранення, контузії або каліцтва. Допускається надання ксерокопій вказаних документів, завірених відповідними посадовими особами та гербовою печаткою військової частини.

Далі необхідно пройти ВЛК та отримати висновок про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Якщо в період оформлення звільнення за станом здоров’я людина не спроможна виконувати свої службові обов’язки за станом здоров’я, тоді ВЛК може видати постанову про звільнення від виконання службових обов’язків строком до 30 календарних днів.

ВЛК надсилає висновок за результатами проведення медичного огляду до військової частини (в/ч). Служба персоналу в/ч оформлює всі необхідні документи та надсилає їх посадовій особі, яка уповноважена ухвалювати рішення про звільнення людини за станом здоров’я.

Після цього ухвалюється наказ про звільнення, який оголошується командиром в/ч. Людина здає посаду, після чого її вилучають зі списків особового складу в/ч.

Протягом п’яти днів звільнена зі служби особа має прибути до ТЦК та СП за обраним місцем проживання для взяття на військовий облік.

Як написати рапорт на звільнення

Керуючий адвокатським бюро Сергія Пагера й адвокат Сергій Пагера радить писати рапорт таким чином:

Спершу пишете прізвище, ім’я, по батькові командира відділення та його посаду. Наприклад, командиру 1 механізованої роти 4 механізованого батальйону військової частини А0777 ПІБ.

У шапці вказуєте назву документа – Рапорт.

Далі просите звільнити вас. Пишете свої ПІБ, посаду та військове звання.

Коротко опишіть суть із посиланням на чинне законодавство (нормативно-правові акти). Наприклад, що хочете звільнитися з військової служби в запас за станом здоровʼя на підставі підпункту б пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України Про військовий обовʼязок і військову службу.

Далі потрібно вказати ТЦК та СП, де будете стояти на військовому обліку. Наприклад, ви маєте написати – на військовий облік прошу направити мене до Коростенського ТЦК та СП у Житомирській області.

Зазначте також, що ви не маєте претензій до підрозділу, військової частини та командування.

Пропишіть, які документи додаються до рапорту (висновок військово-лікарської комісії, свідоцтва про хворобу, довідка тощо).

Наприкінці поставте дату й підпис.

Зразок рапорту на звільнення з військової служби після визнання ВЛК непридатним до служби:

Як подати рапорт на звільнення через Армія+: покрокова інструкція

Військовослужбовець проходить авторизацію в Армія+ за електронним номером або іншим доступним способом ідентифікації:

У меню потрібно вибрати відповідний тип рапорту – одну з шести передбачених законом підстав для звільнення зі служби.

Заявник вносить необхідні дані, зокрема інформацію про призов, причини звільнення, ТЦК за місцем обліку та контактні відомості.

Система підкаже перелік потрібних документів – це можуть бути медичні довідки, витяги або офіційні свідоцтва.

Після подання рапорт реєструється в системі, а користувач може в будь-який момент перевірити стан його розгляду онлайн.

Електронна подача рапорту через Армія+ зменшує ризик втрати документів і забезпечує їх розгляд у визначені законом строки. Такий формат робить процес більш прозорим і ефективним, на відміну від паперової процедури, де через бюрократію документи часто затримувалися або губилися.