Інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку України тимчасово недоступний через кібератаку на компанію-підрядника. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Кібератака на інтернет-магазин НБУ

За даними регулятора, потенційно зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину, а саме: імені та прізвища, номера телефону, електронної пошти та адреси доставки замовлень.

Водночас у НБУ запевнили, що жодні фінансові дані клієнтів, зокрема реквізити платіжних карток та інша конфіденційна інформація, пов’язана з банківськими операціями, не скомпрометовані.

– Системи захисту даних та інформаційні системи Національного банку України працюють у штатному режимі. Наразі вживаються необхідні заходи для з’ясування обставин інциденту та оцінки його можливих наслідків. Національний банк України спільно з постачальником послуг працює над усуненням наслідків інциденту, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зловмисники можуть використати персональні дані клієнтів для фішингу. Користувачів закликають бути особливо пильними і пам’ятати, що працівники НБУ:

не надсилають листи з проханням підтвердити дані;

не телефонують для уточнення інформації про платіжні картки;

не просять оплатити замовлення альтернативними способами;

не надсилають посилання для “термінової верифікації”.

